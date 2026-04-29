Kia PV5: aumenterà la produzione per il boom di vendite nel Regno Unito













Il nuovo Kia PV5 debutta nel mercato dei veicoli commerciali con risultati superiori alle previsioni. In meno di quattro mesi dal lancio nel Regno Unito, il costruttore coreano ha già raccolto ordini pari a quasi tutta la produzione prevista per il 2026. Un’accelerazione che costringe Kia a rivedere i piani industriali e aumentare la capacità produttiva

Il PV5 rappresenta il primo ingresso di Kia nel segmento dei veicoli commerciali. La risposta del mercato UK, uno dei più dinamici in Europa per la transizione elettrica delle flotte, è stata immediata.

Secondo i numeri diffusi, gli ordini raccolti hanno già raggiunto quasi il totale previsto per il prossimo anno, superando le aspettative di circa il 50%. Da qui la decisione dell’azienda di aumentare la disponibilità, salendo dalle iniziali 4.000 unità a circa 6.500.

Flotte e cargo trainano le vendite

La parte principale della domanda riguarda le versioni commerciali e cargo del PV5, che rappresentano il 77% delle vendite complessive. Le versioni trasporto passeggeri si fermano al 23%.

È una distribuzione prevedibile: il mercato business cerca mezzi elettrici per logistica urbana, consegne ultimo miglio e servizi locali, segmenti in cui l’elettrico offre vantaggi concreti tra minori costi energetici, accesso alle ZTL e manutenzione ridotta.

Per molte aziende europee, inoltre, il rinnovo flotte è sempre più legato agli obiettivi ESG e alla riduzione delle emissioni.

Una piattaforma pensata per molti usi

Progettato per essere estremamente versatile, adattandosi a usi che vanno dal trasporto merci alla mobilità, per famiglie o persone con disabilità, il PV5 ha una base modulare per vari adattamenti: negozio mobile, food truck, camper, taxi, pick-up leggero e altre configurazioni specialistiche.

Una flessibilità che lo rende interessante soprattutto per quelle realtà che hanno bisogno di veicoli allestiti su misura, ad esempio per manutenzioni, catering, artigianato o servizi urbani.

Autonomia fino a 250 miglia e ricarica rapida

Kia PV5 viene proposto con batterie da 51,5 kWh e 71,2 kWh. La versione Long Range dichiara autonomie fino a oltre 400 km (ciclo WLTP).

Interessante anche la ricarica: dal 10 all’80% in circa 30 minuti con colonnina DC da 150 kW. Un tempo competitivo per mezzi destinati a turni di lavoro quotidiani e pause brevi.

I veicoli commerciali elettrici non sono più una nicchia

Il successo iniziale nel Regno Unito suggerisce che il mercato dei van elettrici non è più una nicchia, purché il prodotto sia convincente – e il PV5 ha le carte per esserlo – e il contesto infrastrutturale adeguato.

Il debutto internazionale è stato dei migliori, suggellato anche dal premio di International Van of the Year 2026. Se Kia porterà il PV5 all’interno del mercato UE con prezzi corretti e rete commerciale dedicata, potrebbe ritagliarsi spazi importante anche in un settore ancora oggi dominato dai marchi europei storici.