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il29 Aprile 2026
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Kia PV5: aumenterà la produzione per il boom di vendite nel Regno Unito

Kia PV5
2 min





Il nuovo Kia PV5 debutta nel mercato dei veicoli commerciali con risultati superiori alle previsioni. In meno di quattro mesi dal lancio nel Regno Unito, il costruttore coreano ha già raccolto ordini pari a quasi tutta la produzione prevista per il 2026. Un’accelerazione che costringe Kia a rivedere i piani industriali e aumentare la capacità produttiva

Il PV5 rappresenta il primo ingresso di Kia nel segmento dei veicoli commerciali. La risposta del mercato UK, uno dei più dinamici in Europa per la transizione elettrica delle flotte, è stata immediata.
Secondo i numeri diffusi, gli ordini raccolti hanno già raggiunto quasi il totale previsto per il prossimo anno, superando le aspettative di circa il 50%. Da qui la decisione dell’azienda di aumentare la disponibilità, salendo dalle iniziali 4.000 unità a circa 6.500.

Kia PV5
Kia PV5 nelle versioni Passenger e Cargo

Flotte e cargo trainano le vendite

La parte principale della domanda riguarda le versioni commerciali e cargo del PV5, che rappresentano il 77% delle vendite complessive. Le versioni trasporto passeggeri si fermano al 23%.

È una distribuzione prevedibile: il mercato business cerca mezzi elettrici per logistica urbana, consegne ultimo miglio e servizi locali, segmenti in cui l’elettrico offre vantaggi concreti tra minori costi energetici, accesso alle ZTL e manutenzione ridotta.

Per molte aziende europee, inoltre, il rinnovo flotte è sempre più legato agli obiettivi ESG e alla riduzione delle emissioni.

Kia PV5
Interni spaziosi e modulabili

Kia PV5, Passenger e Cargo. Soluzione super flessibile per famiglia e lavoro

Una piattaforma pensata per molti usi

Progettato per essere estremamente versatile, adattandosi a usi che vanno dal trasporto merci alla mobilità, per famiglie o persone con disabilità, il PV5 ha una base modulare per vari adattamenti: negozio mobile, food truck, camper, taxi, pick-up leggero e altre configurazioni specialistiche.

Una flessibilità che lo rende interessante soprattutto per quelle realtà che hanno bisogno di veicoli allestiti su misura, ad esempio per manutenzioni, catering, artigianato o servizi urbani.

Kia PV5
La versatilità di utilizzo è il punto forte del Kia PV5

Autonomia fino a 250 miglia e ricarica rapida

Kia PV5 viene proposto con batterie da 51,5 kWh e 71,2 kWh. La versione Long Range dichiara autonomie fino a oltre 400 km (ciclo WLTP).

Interessante anche la ricarica: dal 10 all’80% in circa 30 minuti con colonnina DC da 150 kW. Un tempo competitivo per mezzi destinati a turni di lavoro quotidiani e pause brevi.

Kia PV5 Cargo da record: 693 km con una sola carica

I veicoli commerciali elettrici non sono più una nicchia

Il successo iniziale nel Regno Unito suggerisce che il mercato dei van elettrici non è più una nicchia, purché il prodotto sia convincente – e il PV5 ha le carte per esserlo – e il contesto infrastrutturale adeguato.

Il debutto internazionale è stato dei migliori, suggellato anche dal premio di International Van of the Year 2026. Se Kia porterà il PV5 all’interno del mercato UE con prezzi corretti e rete commerciale dedicata, potrebbe ritagliarsi spazi importante anche in un settore ancora oggi dominato dai marchi europei storici.

  • LEGGI anche: “Sterilizzare i costi energetici delle flotte elettriche? Con la ricarica industrializzata” e guarda il VIDEO

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