Kia Niro 64 kWh del 2020

Ecco il testo dell’annuncio invito da Leonardo, da Verona: “Vendo Kia E-NIRO Evolution 64Kwh, immatricolata nell’ottobre 2010. Km percorsi 36.200 documentabili. Stato Batteria: OK. È una top di gamma con tutti gli accessori disponibili al momento, colore bianco perlato (il più costoso, 960 euro). OBC 11kW. Tenuta in box, praticamente pari al nuovo. Cavo di ricarica aggiuntivo, catene da neve, porta accessori cofano anteriore“. Il prezzo richiesto è di 22 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it

Le ultime offerte (1) Cupra Born 58 kWh

“Vendo Cupra Born con 52 mila km, immatricolata nel novembre 2021. Stato batteria: 92% certificato da Power checK Control by Power Cruise Control. Colore Aurora Blu, macchina appena gommata all-season, certificato verticleauto.com. Batteria ancora in garanzia fino al 2029 o fino a 160.000Km. Equipaggiamento: Skyline Pack, Tech Pack M, Pilot Pack L, Protect Pack M, Top View camera. Kessy Advance con illuminazione maniglie porte anteriori, Head-up Display. Sedili sportivi avvolgenti in Dinamica Grigio Granito (regolazione elettrica, riscaldanti e massaggio), cerchi 20“. Prezzo: 21 mila euro. Per contatti scrivete a diegofincato@gmail.com

Le ultime offerte (2) Dacia Spring del 2023

Dacia Spring del 2023 con 30 mila km percorsi vendesi. La propone Attilio, un lettore della provincia di Pavia che assicura che l’auto è in ottime condizioni. Si tratta della versione Confort Plus, il prezzo richiesto è di 7.800 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail pavinattilio@yahoo.it.

Le ultime offerte (3) Volkswagen e-Up del 2020

“Vendo Volkswagen e-Up! Model Year 2021, ultima versione prodotta. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile, rete ancoraggio bagagli. Di serie:retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro“. L’auto, immatrciolata nel novembre 2020, ha percorso35.500 km. Il prezzo richiesto è di 12.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it

Le ultime offerte (4) Model 3 Standard Range 2020

“Vi chiedo di pubblicare nel Vs. spazio un annuncio di vendita per la mia Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD con gancio traino estraibile. È stata immatricolata nelsettembre del 2020 e ha percorso km 120.000. Garanzia su motore e batteria Tesla sino al settembre 2028. Gancio traino estraibile. Esterno ok conpiccola strisciata lato posteriore sinistro come in foto. Interni in ordine con tappeti dedicati. Prezzo 19.700 euro poco trattabile“. Per contattisi può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail avvdebernardi@gmail.com

Le ultime offerte (5) Model 3 Dual Motor 2020

a Roma.Ecco l'annuncio: "Vendesi Tesla Model 3 Dual Motor per passaggio a Model Y. Colore Bianco Perla, Autopilot avanzato. Cerchi Aero 18, tappetini 4 stagioni in gomma. In garanzia fino al 14 maggio 2028 (motore, batteria, inverter)". Il prezzo richiesto è di 25 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all'indirizzo mail luciano.liberati@gmail.com