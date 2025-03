KIA EV6 GT Line del 2022

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 2022/04

– km: 25000

– Stato Batteria: n.d.

– Località: TRENTINO

– Prezzo: 32.000 euro

KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 vendesi. La propone Ezio, un lettore trentino. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

KIA EV6 GT Line dell’aprile 2022 con 25 mila km a 32 mila euro

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha fatto pervenire Ezio: “VENDESI KIA EV6 GT LINE04/2022 CON CARATTERISTICHE E ACCESSORI COME DA DEPLIANT KIA. CONTROLLI PERIODICI FATTI. SONO IN VENDITA ANCHE 4 CERCHI IN LEGA CON GOMME INVERNALI. LE GOMME ESTIVE E QUELLE INVERNALI SONO MARCA CONTINENTAL, IDEATE E CREATE APPOSTA PER MACCHINE ELETTRICHE. LE MISURE DELLA GOMME SONO COME DA LIBRETTO 255/45 R20. SE INTERESSATI CI SONO ANCHE LE CATENE DA NEVE NUOVE MAI USATE“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all0indirizzo mail ezmalari@yahoo.it.

