Kia EV6 arriva in Italia: entro l’anno le prime 300

Visto dal vivo, per la prima volta in Italia, il nuovo crossover elettrico Kia EV6, sembra molto più imponente di quel che dicono le misure (4.680-4.695 mm lunghezza x 1.880-1.890 mm di larghezza x 1.550 mm d’altezza, bagagliaio da 511 litri). Somo però quelle al limite fra le categorie C e D. Ma allestimenti e prestazioni la collocano di diritto nella categoria superiore. Non certo il prezzo, che parte dal 49.500 euro per il modello con un solo motore da 225 cv e trazione posteriore. Si sale poi fino a oltre 60 mila euro per la linea GT con due motori (fino a 585 cv) e trazione integrale.

Ricarica iper far a 350 kW e 500 km di autononia

L’auto è stata presentata alla stampa questa mattina. Il lancio ufficiale è previsto per settembre, le prime 300 saranno consegnate entro l’ultimo trimestre. Secondo le previsioni della casa coreana il mercato italiano ne dovrebbe assorbire 500-600 all’anno a partire dal 2022.

Con la EV6 Kia vara il nuovo logo e la piattaforma a skateboard che nei prossimi anni equipaggerà 7 degli 11 modelli elettrici della casa e un numero imprecisato di veicoli commerciali elettrici (che faranno la loro ricomparsa in Italia).