Kia EV5 arriva anche in Italia: ecco il SUV elettrico alternativo allo Sportage

Kia lancia sui mercati internazionali il nuovo EV5, SUV elettrico compatto alternativa al best-seller Sportage ma progettato per offrire più spazio e versatilità. Un passo strategico importante per il costruttore coreano che punta forte sul mercato europeo, Italia inclusa.

L’EV5 si inserisce nel cuore del segmento C-SUV, uno dei più rilevanti anche in Italia, dove Sportage è da anni uno dei modelli più venduti del marchio. La differenza, questa volta, è tutta nell’elettrificazione: piattaforma dedicata, maggiore abitabilità interna e soluzioni pensate per un utilizzo quotidiano elettrico, non come semplice derivazione di un modello termico.

SUV elettrico con spazio e comfort

Dal punto di vista strutturale, Kia EV5 misura 4.610 mm in lunghezza, 1.875 mm in larghezza e 1.675 mm in altezza, con un passo di 2.750 mm. Rispetto allo Sportage, quindi, è leggermente più lungo, più largo e più alto, ma soprattutto beneficia di un passo più generoso, che si traduce in un’abitabilità posteriore da riferimento.

Kia parla apertamente di “best-in-class rear legroom”, potendo garantire 1.041 mm di spazio per le gambe nella seconda fila. Un dato particolarmente rilevante per il mercato europeo, dove il SUV compatto è spesso l’auto principale della famiglia.

All’interno domina la tecnologia: la plancia è caratterizzata da quasi 30 pollici complessivi di superfici digitali, con doppio schermo da 12,3” per strumentazione e infotainment, affiancati da un display dedicato al climatizzatore. Il sistema è basato sul nuovo ccNC (connected car Navigation Cockpit), destinato a diventare lo standard per i modelli elettrici Kia di nuova generazione.

Batterie e autonomia: numeri concreti

Il Kia EV5 è proposto con due tagli di batteria: 60,4 kWh e 81,4 kWh. In Europa, secondo il ciclo WLTP, l’autonomia dichiarata arriva rispettivamente a 400 km e 530 km. Valori coerenti con le esigenze del segmento, soprattutto se rapportati a un SUV di queste dimensioni.

Kia non punta solo sull’autonomia, ma anche su ricarica rapida e gestione energetica avanzata, elementi ormai imprescindibili per competere nel mercato europeo dell’elettrico, sempre più affollato di proposte sia locali sia di origine asiatica.

Europa snodo strategico. E in Italia…

Con l’EV5, Kia rafforza la propria offensiva elettrica nel segmento più competitivo del mercato europeo. Spazio, autonomia e tecnologia sono pensati per convincere un pubblico ampio. Per l’Italia, dove il SUV compatto resta centrale ma l’elettrico fatica ancora a decollare, l’EV5 rappresenta una proposta concreta, a patto che prezzo e infrastrutture riescano a sostenere le ambizioni del progetto.

In Corea del Sud il listino parte da circa 35.000 dollari al cambio. I prezzi italiani non sono ancora stati ufficializzati, ma il posizionamento lascia intendere una collocazione tra i SUV elettrici generalisti e quelli premium, in linea con la strategia già vista su EV6 ed EV9.