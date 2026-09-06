Kia EV3 dopo Leapmotor: guasto nella ricarica AC (risolto)



















Kia EV3 dopo Leapmotor T03: Paolo segnala che problema simile a quello capitato con la piccola cinese è accaduto in un altro modello.

Kia EV3 dopo Leapmotor T03: “Caricava solo in DC…”

“H o visto lo sfogo del lettore alle prese con la Leapmotor che non ricarica; non ho capito se non riesce a caricare solo a casa, oppure per niente. Se può interessare, nel Gruppo Kia EV3 ho letto di un tot di persone che hanno avuto problemi con l’ICCU. E quindi riuscivano a caricare solo in DC e non in AC. È un problema che si risolve in garanzia ed in genere in pochi giorni, fermo restando i tempi di attesa del ricambio. Tuttavia a qualcuno è successo due volte. Il mese scorso c’è stato un aggiornamento OTA del software del modulo ICCU, e speriamo che basti a risolvere “ . Paoblog (Paolo) o vistoalle prese con la; non ho capito se non riesce a caricare solo a casa, oppure per niente. Se può interessare, nelho letto di un tot di persone che hanno avuto. E quindi riuscivano a caricare solo in DC eÈ un problema cheed in genere in pochi giorni, fermo restando i tempi di attesa del ricambio. Tuttavia a qualcuno è successo. Il mese scorso c’è statoe speriamo che basti a risolvere

Ecco che cos’è l’ICCU e a cosa serve

Risposta. Solo un breve cenno per spiegare che cos’è l’ICCU (Integrated Charging Control Unit). Si tratta del cuore pulsante del sistema elettrico. Con il compito fondamentale di gestire il flusso di energia che va dalla batteria ad alta tensione verso quella a 12V. Oltre a regolare la ricarica esterna. Quando questo componente va in tilt, l’auto perde la capacità di ricaricarsi. Nei casi peggiori, può arrestarsi improvvisamente durante la guida. Dopo alcuni problemi accusati, il gruppo Hyundai-Kia ha esteso a 15 anni la garanzia su questo componente di alcuni modelli. Prendensodi carico di eventuali problemi per quasi tutta la vita utile dell’auto. Infine vorremmo rassicurare chi, anche nei commenti del nostro sito, insinua che i problemi di cui riferiamo siano inventati di sana pianta. Il tutto per presunte oscure manovre (nostre) contro l’auto elettrica. Siamo esterrefatti. E anche stupiti che ci accusi di tanta malevole fantasia.