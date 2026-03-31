Kia EV2: al via la produzione europea del SUV elettrico compatto

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Kia ha avviato la produzione della nuova EV2 nello stabilimento europeo di Žilina (Slovacchia). Il piccolo SUV elettrico si propone come il modello a batteria più accessibile della gamma Kia in Europa, con prezzi a partire da 26.600 euro. Le prime consegne ai clienti sono attese già nei prossimi mesi.

Dopo la EV4, la EV2 è il secondo modello completamente elettrico prodotto in Europa dalla Casa coreana. Un risultato reso possibile anche grazie a un investimento superiore ai 200 milioni di euro per modernizzare l’impianto slovacco, oggi in grado di produrre veicoli elettrici, ibridi e termici sulla stessa linea.

SUV compatto, “made in Europe”

La EV2 nasce su piattaforma dedicata E-GMP, condivisa con altri modelli elettrici del Gruppo, ma in questo caso adattata con architettura a 400V per contenere i costi. Una scelta tecnica che permette all’auto di accedere comunque a ricariche rapide: dal 10% all’80% in circa 30 minuti con colonnine DC fino a 118 kW. In più, per la prima volta su un modello Kia al lancio, è prevista la possibilità (optional) della ricarica in AC fino a 22 kW.

Con una lunghezza di poco superiore ai 4 metri, la EV2 si inserisce nel cuore del segmento B-SUV, particolarmente strategico anche in Italia. “Sorellina” della più ingombrante EV3, il nuovo modello ha forme squadrate, ma con estremità arrotondate che ammorbidiscono il design. Nonostante le dimensioni compatte, Kia promette abitabilità ai vertici della categoria, grazie al passo generoso e al pianale completamente piatto.

Il bagagliaio arriva fino a 362 litri, mentre la configurazione interna può variare tra 4 e 5 posti, con soluzioni modulari interessanti per gli spostamenti quotidiani.

Due batterie, oltre 450 km di autonomia

La gamma EV2 prevede due versioni, con due tagli di batteria. Il modello Standard Range con batteria LFP da 42,2 kWh e motore da 108 kW (147 CV) e la variante Long Range con batteria NMC da 61 kWh e potenza fino a 100 kW (135 CV). Curioso che l’abbinamento della batteria più piccola sia con una potenza sensibilmente superiore.

L’autonomia massima dichiarata (ciclo WLTP) nella Long Range può arrivare fino a 453 km (317 km in Standard Range).

Tecnologia a bordo e infotainment “lite”

All’interno, la EV2 riprende l’impostazione digitale degli ultimi modelli Kia, con il sistema a tre schermi: doppio display da 12,3” (strumentazione e infotainment) e schermo da 5” per la climatizzazione (a scomparsa).

La vera innovazione risiede nella versione semplificata del sistema di bordo, denominata ccNC Lite. Questa versione omette alcune funzionalità, in particolare il GPS integrato. Una scelta che punta a ridurre i costi, affidando la navigazione a smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Non manca comunque una dotazione tecnologica completa, con ADAS avanzati, chiave digitale, sistema audio premium e aggiornamenti OTA.

Parcheggio automatico… e V2L

Tra le funzionalità più interessanti spicca il Remote Smart Parking Assist, che consente alla EV2 di parcheggiarsi autonomamente anche senza conducente a bordo.

Il sistema è supportato da telecamere a 360°, sensori anteriori e posteriori e assistenza anticollisione. Una dotazione tipica di segmenti superiori.

Come optional c’è anche il sistema di carica bidirezionale, che tramite un adattatore da inserire nel bocchettone di ricarica permette di alimentare dispositivi elettronici esterni, usando l’energia contenuta nella batteria dell’auto.

Prezzi competitivi

Quattro gli allestimenti previsti (Light, Air, Earth e GT Line) con progressiva aggiunta di equipaggiamenti e dotazioni.

La versione Standard Range sul mercato italiano parte da 26.600 euro, un posizionamento più aggressivo del previsto e potenzialmente molto competitivo, soprattutto in ottica incentivi. La Long Range parte invece da circa 38.000 euro, con la top di gamma GT-Line che supera di poco i 40.000 euro.

Gli ordini sono aperti o in fase di apertura presso la rete dei concessionari ufficiali a partire da marzo 2026. Le versioni con batteria più grande saranno però disponibili in estate.