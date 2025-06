Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 04/2022

– km: 30.500

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Seregno

– Prezzo: 21.500 euro

Kia e-Niro Evolution 2022 con 30.500 km vendesi. La propone Giuseppe, un lettore brianzolo. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Kia e-Niro del 2022 on 30.500 km a 21.500 euro

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore briaanzolo: “Privato vende a privato Kia e-Niro Evolution dell’aprile 2022, ultimo tagliando 22/05/2025. Potenza 152 kW (207 CV), batteria da 64,8 kWh. Autonomia effettiva di oltre 450 km con batteria al 100%. Consumo effettivo 15 kW per 100 km. Caricata sempre in casa; tenuta sempre in garage. La vettura è disponibile a Seregno (Monza)“. Il prezzo richiesto è di 21.500 euro. Per contatti potets scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail giuseppe.mariani0101@gmail.com. Oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it .