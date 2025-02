Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 11/2020 Km: 94 mila

Stato Batteria: 100%

Luogo: Udine Prezzo: 19.000 euro

Kia e-Niro del 2020 con 94 mila km vendesi. La propone Marco, un lettore di Udine. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Kia e-Niro del 2020 con 94 mila km a 19 mila euro

“Causa trasferimento per lavoro vendo fantastica Kia e-Niro 100% elettrica, unico proprietario non fumatore. Acquistata nuova nel Novembre 2020, versione Evolution, batteria 68 kWh. Ha tutti gli optional: sedili riscaldati (anche dietro) e ventilati, guida autonoma di livello 2 (mantenitore attivo di corsia, cruise control adattivo, rilevatore segnali stradali e tutti gli adas). OBC da 11kWh (optional 500 euro). Colore più costoso, Yacht Blue. Perfetta sia per utilizzo urbano o misto che autostradale, ha ancora 3 anni di garanzia totale sull’auto e 4 sulla batteria (chilometraggio illimitato). Pneumatici estivi con 4mila km all’attivo. Non paga le strisce blu in tutta Italia, registrata per accesso permanente gratuito alla ZTL di Roma. Difetti e danni: riga da chiave di un vandalo sulla portiera anteriore destra. Parabrezza da sostituire (in autostrada con maltempo forte mi è caduto un ramo che lo ha lesionato, macchina robusta). Pulsantiera alzacristalli da sostituire in garanzia, a volte abbassa il vetro invece di alzarlo. Gemma specchietto destro da sostituire (70 euro) causa sportellata di una signora nel parcheggio, tutto qui. Da controllo la salute della batteria è al 100%. Costi di gestione irrisori, già revisionata, tagliandi in Kia gratis a vita, includo nel prezzo di 19 mila euro cavo di ricarica da 22kW e vasca protezione bagagliaio originale Kia“. Contatti: mrc.bergamin@gmail.com