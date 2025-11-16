Immatricolazione : 10/2020

: 10/2020 km percorsi: 37.300

37.300 Stato batteria : 100%

: 100% Località : Verona

: Verona Prezzo: 20.300 euro

Kia e-Niro del 2020 con 37.300 km e batteria al 100%

Ecco la descrizione dell’auto che ci ha inviato Leonardo, un lettore veronese: “Vendo Kia E-NIRO del 2020, Evolution con batteria 64 kWh, OBC 11kW. Anno di immatricolazione: ottobre 2020. Chilometri percorso: 37.300 documentabili. Stato Batteria: 100% certificato da KIA. Si tratta della versione Evolution top di gamma, tagliandi annuali e revisione documentati. Ancora due anni di garanzia originale. Impianto JBL. Vernice bianco perlato (960 euro). Super accessoriata con tutti gli optional possibili e altri esclusivi. Completa di ADAS 2 , sedili in pelle ventilati e riscaldati, riconoscimento pedoni ciclisti segnali stradali ecc.”. Il prezzo richiesto è di 20.300 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it

Vuoi vendere la tua auto (o moto o scooter) elettrica? Scrivi a info@vaielettrico.it

Le ultime offerte (1) Nissan Qashqai e-Power del 2022 con 25 mila km.

Ecco l’annuncio che ci ha invito Alessandro, un lettore della provincia di Alessandria: “Cari amici di Vaielettrico, anche se non è una full electric ci sarebbe la possibilità di inserire questo annuncio? Vendo Nissan Qashqai e-Power Tekna immatricolata 01/2023 per passare ad una full electric. Ha 25.000 km, cerchi da 19 con doppio treno di gomme estive e invernali al 75%, colore Magnetic Blu con tetto nero a contrasto. L’allestimento Tekna prevede tra le altre cose: ADAS con guida assistita di livello 2, telecamere 360 gradi, head-up display, portellone motorizzato, regolazione elettrica a 6 vie sedile guida, sub-woofer … Disponibile a qualunque prova, il prezzo richiesto è di 29.900 euro (IVA esposta)“. Per qualsiasi informazione potete scrivere direttamente ad Alessandro all’indirizzo mail info@aladinoshop.it . A fine articolo la VIDEO-Prova della Qashqai e-Power, in cui spieghiamo come funziona questo tipo di auto.

Le ultime offerte (2) Peugeot e2008 del 2022

Ecco l’annuncio: “Nel farvi i complimenti per il vostro lavoro di divulgazione, vi invio di seguito i dati dell’auto che vorrei vendere, per passare ad una Tesla. Modello: Peugeot e2008 del 2022 versione full optional Allure. Mese/Anno immatricolazione: 11/2022. Km percorsi: :25.000. Condizioni: pari al nuovo. Gomme estive all’80%. Auto disponibile per prova in provincia diPistoia.Prezzo richiesto: 18.500 euro. Allego foto“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail l.rattazzi@crabiz.it

Le ultime offerte (3) Model Y Dual Motor del 2022 con 79.500 km

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato Renzo, un lettore vicentino: “Vendo Tesla Model Y, Long Range, dual motor, nera, cerchi da 20 pollici, gomme stradali 90%, termiche 50%. La macchina si presenta ineccellenti condizioni, disponibile per qualsiasi prova”. Il prezzo richiesto è di 29.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail renzo.dalfovo@gmail.com

Le ultime offerte (4) Model Y del 2022 con 28 mila km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Tesla Model Y Dual Motor acquistata agiugno 2022 con leasing a privato. Veicolo usato quasi esclusivamente in città. Pochi viaggi, come si vede anche dal chilometraggio molto basso, 28.300 km circa. Ulteriori foto o video verranno inviati a persone realmente interessate. Mai incidenti. Cedo attuale leasing che prevede una rata mensile di 404,03 euro (Iva esclusa) e rata finale di 22.899,26 euro (Iva esclusa) in scadenza nel mese di Giugno 2027. In vendita per 40.000 euro”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail alessandropelle@hotmail.it

