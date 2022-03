Kia Concept EV9, prove tecniche di super Suv elettrico

Presentato in anteprima a Francoforte, l’anno scorso, il Kia Concept EV9 torna oggi alla ribalta con un’approfondita analisi della filosofia che lo ispira. In una nota appena diffusa, Kia lo definisce «il preludio di quanto Kia intende proporre nell’era della mobilità sostenibile».

Concept EV9 combina in un’unica proposta un design d’avanguardia, un abitacolo futuristico flessibile e personalizzabile e un avanzato propulsore esclusivamente elettrico..

Karim Habib, Senior Vice President e Head di Kia Global Design Center dichiara: «Nel Concept EV9, evidenziamo come il concetto SUV possa evolvere per assumere un ruolo strategico nell’era della mobilità sostenibile. High lights di Concept EV9 sono il design esterno progressivo con uno spazio interno futurista su una innovativa e fortemente tecnologica base abbinata ad un propulsore all’avanguardia completamente elettrico».

La versione commerciale in vendita dal 2023

Concept EV9 evolverà in un modello che andrà in vendita già nel 2023 anche in Europa, seguendo il crossover EV6.

Progettato sulla specifica piattaforma elettrica globale modulare (E-GMP) di Kia, Concept EV9 è un veicolo altamente flessibile e high-tech alimentato da un propulsore 100% elettrico.

Pannelli solari, volante retrattile, tre file di sedili

Le principali caratteristiche sono la forma alta, uno spazio interno dal carattere visionario, una dotazione tecnologica all’avanguardia, i sedili disposti su tre file. Imponenente nelle misure (una lunghezza di 4.930 mm, una larghezza di 2.055 mm, un’altezza di 1.790 mm e un passo di 3.100 mm) e nell’impatto visivo accentuato dai parafanghi dagli angoli netti, suggerisce invece leggerezza e ospitalità con le portiere aperte sul grande abitacolo a fusoliera estrememente accessibile.

L’ampia superficie del cofano ospita pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell’energia elettrica necessaria a Concept EV9, utile quando non si è vicini ad una stazione di ricarica.

L’efficienza aerodinamica di Concept EV9 è ulteriormente incrementata dai mancorrenti retrattili sul tetto che, quando non sono in uso, si chiudono verso l’interno. Un sistema di telecamere di nuova generazione sostituisce i convenzionali specchietti retrovisori esterni migliorando ulteriormente l’aerodinamica. Un tetto panoramico DLO onnicomprensivo crea una connessione diretta con l’ambiente esterno.

L’interno è stato concepito come una scenografica lounge di prima classe. Un display interattivo ultra-wide da 27 pollici collega Concept EV9 dal mondo reale a quello virtuale.

Il volante a scomparsa è stato reinterpretato e inserito nella plancia, integrato nello spazio interno.

Materiali sostenibili ed ecologici sono stati utilizzati per il pavimento (derivanti dal riciclo di reti da pesca) mentre il tessuto dei sedili è stato ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica e di fibre di lana. In tutto l’abitacolo, inoltre, è stato fatto grande uso di pelle vegana. Kia prevede infatti di ridurre gradualmente l’uso della pelle animale in tutti i suoi veicoli.

Tre configurazione per l’abitacolo

Sono tre le modalità di configurazione dell’abitacolo. Active Mode si usa quando Concept EV9 è in movimento. Pause Mode è la modalità volta a modificare lo spazio interno per trasformarlo in una first class lounge: i sedili possono essere ruotati per consentire agli occupanti seduti nella prima e nella terza fila di porsi uno di fronte all’altro, mentre i sedili della seconda fila si ripiegano, trasformandosi in tavolini.

Enjoy Mode, sempre da usare da fermi, trasforma l’abitacolo in uno spazio ricreativo attraverso la possibilità di ruotare tutte e tre le file di sedili, consentendo a tutti gli occupanti di godere dell’ambiente esterno, con il portellone aperto, comodamente seduti in prima fila.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—