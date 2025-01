KEY25: svelato il calendario dei convegni

Pubblicato il palinsesto essenziale dei convegni che animeranno la prossima KEY25, in programma dal 5 al 7 marzo alla Fiera di Rimini. Il mondo dell’energia analizzato a 360 gradi: dall’idrogeno all’AI, dalle rinnovabili alla mobilità elettrica, dalla transizione urbana all’efficientamento energetico di industrie e ambiente.

Osservatori, studi, ricerche a supporto di incontri, convegni e dibattiti per riflettere su presente e futuro della transizione energetica. Questo il ricco menu proposto dal palinsesto convegnistico della prossima edizione di KEY-The Energy Transition Expo, evento organizzato da IEG (Italian Exhibition Group) in programma alla Fiera di Rimini dal 5 al 7 marzo.

È il Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione – presieduto dal professor Gianni Silvestrini e formato da Istituzioni, Associazioni industriali di categoria, Associazioni tecnico-scientifiche, Enti e Fondazioni – a stilare il programma dei convegni che sarà declinato sulla tre-giorni di kermesse. Si tratta principalmente di incontri, dibattiti e workshop che verteranno su diversi temi legati al mondo energetico e al processo di transizione in atto, con il coinvolgimento di esperti di settore e aperto ai tutti i player interessati.

Transizione green: un confronto aperto

Le sfide della decarbonizzazione rappresentano il tema portante dell’intero programma convegnistico, che si pone come obiettivo quello di far luce sulle opportunità e le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di carbon neutrality.

Sono tanti i temi presi in esame: dallo sviluppo della mobilità elettrica alla transizione green dei centri urbani e l’efficientamento energetico delle industrie; dallo studio sulle rinnovabili e sui sistemi di accumulo utility scale all’implementazione delle Comunità Energetiche. Si parlerà anche di nuove tendenze in fatto di agrivoltaico ed eolico offshore, delle prospettive per l’idrogeno, di città smart. Infine anche del ruolo di recenti tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale.

Ampio spazio avranno poi gli aspetti burocratici e normativi, con particolare attenzione alle criticità che ancora ostacolano la transizione.

Il palinsesto dei convegni di KEY25 è in continuo aggiornamento e può essere consultato sul sito della manifestazione, al seguente link: www.key-expo.com/eventi

Da segnalare che, alla vigilia di KEY25, martedì 4 marzo, è in programma al Palacongressi di Rimini la seconda edizione di KEY CHOICE–Unlock the future of PPA. E’ l’ evento B2B dedicato ai contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreements), organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Elemens.

