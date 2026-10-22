KEY 27: la transizione energetica torna protagonista a Rimini

KEY 27-The Energy Transition Expo si prepara a riaprire i battenti alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 marzo prossimi. Con un’esposizione ampliata e un programma che mette al centro le infrastrutture per accelerare la transizione energetica. A fine articolo il form per scaricare un biglietto gratuito.

La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, conferma l’attenzione non soltanto alla produzione rinnovabile. Ma anche alle tecnologie che servono per integrarla nella rete e trasformarla in energia disponibile per imprese, edifici e trasporti.

Più spazio alle infrastrutture per integrare le rinnovabili

La nuova edizione di KEY occuperà per la prima volta 26 padiglioni della Fiera di Rimini, con una disposizione degli spazi rinnovata. La novità più significativa riguarda il peso crescente delle infrastrutture elettriche. È un tema diventato centrale con l’aumento della generazione da fonti rinnovabili e la necessità di gestire flussi energetici sempre più variabili.

Il percorso espositivo manterrà i sette ambiti tradizionali della manifestazione: solare, eolico, idrogeno, energy storage, efficienza energetica, mobilità elettrica e Sustainable City

Nell’area dedicata al solare debutterà, al padiglione B5, lo spazio riservato a Power Distribution & Electrical Components. Saranno presentate tecnologie come trasformatori, cabine elettriche e componenti per la distribuzione. Elementi magari poco visibili ma comunque indispensabili per collegare gli impianti alla rete e sostenere l’elettrificazione dei consumi.

Resta inoltre confermato lo spazio dedicato a EPC – sigla che identifica le attività di progettazione, approvvigionamento e costruzione degli impianti – e alla finanza. L’obiettivo è favorire il dialogo tra operatori industriali, sviluppatori e investitori .I n una fase in cui la realizzazione dei progetti dipende anche dalla disponibilità di capitali e dalla capacità di portarli a termine.

Accumuli, efficienza energetica e sostenibilità

L’efficienza energetica avrà a sua volta un ruolo trasversale. Nell’area dedicata proseguirà il progetto H.O.M.E.- Healthy, Optimized, Measured, Efficient, con un approfondimento su tecnologie e materiali per edifici più efficienti, intelligenti e sostenibili. Debutterà anche il Premio Energy Efficiency, realizzato in collaborazione con FIRE e Legambiente.

Nel comparto eolico sarà confermato Su.port-Sustainable Ports for Energy Transition, iniziativa che affronta il ruolo dei porti nella decarbonizzazione. Con particolare attenzione all’elettrificazione delle banchine.

Completano l’offerta le aree specifiche HYPE-Hydrogen Power Expo, EME- e-Mobility Expo e Sustainable City. A conferma di un programma che mette in relazione produzione, distribuzione, consumi e nuovi vettori energetici.

Infine, all’interno dell’Innovation District troveranno spazio start-up e PMI innovative selezionate attraverso una Call for Start-up. Torneranno anche le iniziative Green Jobs&Skills e il Premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione.

Key 27, convegni: focus su Data center e domanda elettrica

Il programma scientifico, curato dal Comitato Tecnico Scientifico presieduto da Gianni Silvestrini, come sempre affronterà i cambiamenti del mercato energetico internazionale.

Tra gli argomenti emergenti del nuovo palinsesto di convegni, approfondimenti e occasioni di incontro figurano in particolare i Data Center. Infrastrutture sempre più indispensabili per la digitalizzazione e lo sviluppo dei servizi digitali, ma caratterizzate da consumi elettrici elevati e da esigenze stringenti di continuità della fornitura.

La crescita di queste strutture pone questioni concrete per il sistema energetico: disponibilità di potenza, affidabilità delle reti, efficienza dei sistemi di raffreddamento. E possibilità di integrare forniture da fonti rinnovabili.

Le partnership internazionali di Key 27

Da evidenziare come KEY anche per il 2027 punti a rafforzare la propria dimensione internazionale attraverso la partecipazione di diversi Paesi stranieri e la collaborazione con associazioni di settore, operatori e delegazioni di hosted buyers.

Il programma di promozione della fiera ha già fatto tappa in mercati esteri strategici come Marocco e Germania oltre che in Canada.

Il calendario degli appuntamenti di KEY 2027 inizierà prima dell’apertura della fiera. Il 9 marzo 2027, al Palacongressi di Rimini, è previsto infatti il ritorno di KEY CHOICE – Unlock the future of PPA, l’incontro B2B organizzato da Italian Exhibition Group con Elemens e dedicato ai Power Purchase Agreement.

Il 10 marzo l’avvio ufficiale della manifestazione, che si protrarrà fino al 12.

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