KEY 2025: un focus speciale sulla mobilità green

Nella prossima edizione di KEY-The Energy Transition Expo (5-7 marzo 2025) un’intera area tematica sarà dedicata alla e-mobility. Approfondimenti sulla transizione green dei trasporti, sullo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e sul futuro sostenibile delle nostre città.

La mobilità elettrica avrà un ruolo importante nella prossima edizione di KEY-The Energy Transition Expo, in programma dal 5 al 7 marzo 2025 alla Fiera di Rimini. E non poteva essere diversamente. Ritenuto un tassello fondamentale della transizione energetica in atto, lo sviluppo green dei trasporti, soprattutto privati, avrà il suo giusto palcoscenico all’interno della kermesse riminese dedicata al mondo dell’energia.

Alla e-mobility, infatti, KEY 2025 dedicherà un’intera area tematica, denominata EME – e-MOBILITY EXPO. L’obiettivo è quello di raccontare e approfondire i tanti temi legati allo sviluppo della mobilità elettrica, ritenuto elemento indispensabile per la futura transizione green dei trasporti e la decarbonizzazione delle città.

Lo sguardo sarà incentrato in primis sullo sviluppo e l’implementazione della rete di infrastrutture di ricarica, passaggio fondamentale per sostenere questo cambiamento. Un importante focus sarà dedicato anche al tema dello switch in elettrico delle flotte aziendali e ai benefici concreti per le aziende.

Per argomentare sui vari aspetti della e-mobility, KEY2025 si avvale di importanti partner di settore come Motus-E e l’Associazione Avere a livello europeo, ma anche Anie, Italia Solare ed Elettricità Futura.

Una città più sostenibile

L’area e-mobility sarà posta in continuità con quella dedicata alla Sustainable City, settore espositivo che si configura come un laboratorio di idee per progettare il futuro dei centri urbani. Dal punto di vista della mobilità, della digitalizzazione e della rigenerazione urbana.

Quest’area approfondisce e mostra tecnologie e servizi per l’efficientamento e la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma anche soluzioni per l’illuminazione efficiente, prodotti ICT per servizi, edifici, smart grid e mobilità sostenibile. Uno spazio in cui si discuterà di auto elettriche ed ibride, car e bike sharing, smart parking, trasporto pubblico elettrico, app per il trasporto integrato e comunità energetiche. Senza dimenticare l’innovazione che deriva dall’applicazione di tecnologie all’avanguardia, come Intelligenza Artificiale, digital twin o realtà aumentata.

KEY25, programma ricchissimo

La mobilità a zero emissioni e sostenibile è solo uno dei tanti temi affrontati da KEY-The Energy Transition Expo 2025, che con uno sguardo a 360° sul mondo dell’energia ha predisposto una ricca programmazione.

A livello espositivo è confermata la configurazione per aree tematiche (solare e fotovoltaico, eolico, idrogeno, energy storage, efficienza energetica, mobilità elettrica e città sostenibili), connesse tra loro e affiancate da nuovi spazi speciali, con percorsi di approfondimento personalizzati.

Fra le novità più interessanti, il potenziamento dell’area riservata all’idrogeno – nel nuovo Salone HYPE-Hydrogen Power Expo supported by Hydrogen & Fuel Cells – e un focus tematico sull’elettrificazione dei porti e lo sviluppo dell’eolico off-shore.

La manifestazione si conferma un’ottima occasione per aziende e professionisti di conoscere le possibili soluzioni per ridurre gli impatti energetici e ambientali e sondare le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato al confronto tra i player coinvolti nella transizione energetica. Per questa ragione è in programma un ricco palinsesto di incontri – anche con le Istituzioni – come opportunità di formazione, informazione e aggiornamento professionale sulle tante tematiche attuali del mondo energetico. Con l’obiettivo di “fare sistema” e contribuire ad accelerare il percorso di decarbonizzazione.

La kermesse si preannuncia di più ampio respiro internazionale, con il coinvolgimento di sempre più buyer, delegazioni e operatori qualificati da tutto il mondo. Aumentato anche lo spazio espositivo, che potrà contare su ben 20 padiglioni.

Valorizzare il talento “green”

Per la prima volta, KEY25 ospiterà un progetto per favorire l’incontro fra le aziende e i giovani lavoratori. Si chiama Green Jobs & Skill e ha come obiettivo dichiarato quello “di contribuire a colmare il gap di competenze green ancora diffuso all’interno delle aziende. Un’occasione di formazione e orientamento professionale per studenti e giovani lavoratori, ma anche un’opportunità per le imprese per incontrare potenziali candidati e intercettare i talenti più promettenti”.

Da segnalare che alla vigilia della manifestazione, martedì 4 marzo, è in programma presso il Palacongressi di Rimini la seconda edizione di KEY CHOICE-Unlock the future of PPA, evento B2B dedicato ai contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreements). L’appuntamento è organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Elemens.

