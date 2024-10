KEY 2025 ancora più grande per realizzare il futuro sostenibile

Svelate le novità della prossima edizione di KEY-The Energy Transition Expo, in scena alla Fiera di Rimini dal 5 al 7 marzo 2025. Si attendono numeri da record per l’evento internazionale dedicato alla transizione e all’efficienza energetica.

Con il mondo green in così rapido sviluppo era lecito immaginarselo: la prossima edizione di KEY-The Energy Transition Expo, in programma dal 5 al 7 marzo 2025 alla Fiera di Rimini, promette grandi cose. Il nuovo appuntamento di respiro internazionale dedicato al mondo dell’energia ha preparato una ricca programmazione per consolidare il proprio ruolo di network di riferimento per tutti i player coinvolti nella transizione energetica.

La manifestazione organizzata da IEG (Italian Exhibition Group) nel 2025 ha deciso di fare un passo avanti deciso rispetto all’ultima edizione, richiamando un numero superiore di brand espositori (+20%), ma anche aumentando la superficie sulla quale ospitarli (da 16 a 20 padiglioni). Il tutto per favorire maggiori opportunità di business e networking tra i partecipanti.

Il rafforzamento promette di essere di più ampio respiro internazionale, con il coinvolgimento di sempre più buyer, delegazioni e operatori qualificati da tutto il mondo.

Il mondo dell’energia a 360°

KEY-The Energy Transition Expo 2025 offrirà una panoramica a 360° sul mondo dell’energia, puntando come focus centrale sull’innovazione e sulle competenze green necessarie per realizzare la complessa transizione energetica in atto.

A livello espositivo è confermata la configurazione per aree tematiche (solare e fotovoltaico, eolico, idrogeno, energy storage, efficienza energetica, mobilità elettrica e città sostenibili), connesse tra loro e affiancate da nuovi spazi speciali, con percorsi di approfondimento personalizzati.

Fra le novità più interessanti, il potenziamento dell’area riservata all’idrogeno e un focus tematico sull’elettrificazione dei porti e lo sviluppo dell’eolico off-shore.

La manifestazione si conferma un’ottima occasione per aziende e professionisti di conoscere le possibili soluzioni per ridurre gli impatti energetici e ambientali e sondare le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato al confronto tra i player coinvolti nella transizione energetica. Per questa ragione è in programma un ricco palinsesto di incontri – anche con le Istituzioni – come opportunità di formazione, informazione e aggiornamento professionale sulle tante tematiche attuali del mondo energetico. Con l’obiettivo di “fare sistema” e contribuire ad accelerare il percorso di decarbonizzazione.

Valorizzazione del talento green

Per la prima volta, KEY ospiterà un progetto per favorire l’incontro fra le aziende e i giovani lavoratori. Si chiama Green Jobs & Skill e ha come obiettivo dichiarato quello “di contribuire a colmare il gap di competenze green ancora diffuso all’interno delle aziende. Un’occasione di formazione e orientamento professionale per studenti e giovani lavoratori, ma anche un’opportunità per le imprese per incontrare potenziali candidati e intercettare i talenti più promettenti”.

A studiosi, ricercatori, professionisti e innovatori è rivolta anche la prima Call for Papers di KEY. I partecipanti potranno candidare entro il 30 ottobre un proprio abstract sui temi delle energie rinnovabili e della transizione energetica. I paper selezionati verranno quindi pubblicati dalla nuova rivista scientifica QualEnergia Science e alcuni di questi potranno trovare spazio anche all’interno dei convegni organizzati durante la tre-giorni di manifestazione.

Da segnalare che alla vigilia della manifestazione, martedì 4 marzo, è in programma presso il Palacongressi di Rimini la seconda edizione di KEY CHOICE-Unlock the future of PPA, evento B2B dedicato ai contratti di acquisto di energia (Power Purchase Agreements). L’appuntamento è organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con Elemens.

