Kawasaki elettrica. In arrivo una moto da cross?

Qualcosa bolle in pentola, Kawasaki sta lavorando su una moto elettrica da cross. Dai brevetti non si evincono dettagli, ma quella sembra essere la direzione.

Di moto elettriche se ne vedono ancora poche. I problemi li conosciamo bene e ancora in molti aspettano il “balzo tecnologico”. In generale c’è un po’ di stagnazione. Molto più in fermento invece è il segmento delle elettriche da cross. La Stark Future ha un po’ suonato la sveglia a tutti e ha dimostrato che sullo sterrato le elettriche possono eguagliare o superare le colleghe termiche. Sono silenziose, versatili e ovviamente ecologiche.

Ora sembra che anche in Giappone inizino a fare sul serio. Kawasaki infatti dopo due stradali elettriche ha depositato un brevetto per una moto da cross. In realtà stando ai disegni non è specificata la destinazione d’uso specifica della moto, ma l’impostazione lascia pochi dubbi.

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda le batterie. Da quello che si osserva infatti, Kawasaki pensa a pacchi estraibili che posso no essere sostituiti con rapidità e ricaricati mentre la moto comunque è equipaggiabile.

Sebbene il brevetto non specifichi esplicitamente a quale tipo di motocicletta sarà destinato, presenta un’interessante soluzione tecnologica: le batterie sostituibili. In più le dotazioni possono essere diverse a seconda delle necessità del pilota. Più in generale emerge che Kawasaki sta lavorando su un’architettura che potrebbe essere poi utilizzata su diversi modelli.

Secondo il deposito del brevetto, i pacchi batteria della motocicletta elettrica sono staccabili. Queste batterie possono quindi essere caricate separatamente tramite un caricabatterie. Ciò significa che i potenziali proprietari della motocicletta elettrica potrebbero potenzialmente acquistare più batterie e semplicemente sostituire quelle esaurite e proseguire per la loro strada. Volendo fare supposizioni più azzardate si potrebbe riflettere anche su batterie compatibili (e swappabili?) con quelle di altri marchi. Kawasaki infatti fa parte di un consorzio di diverse aziende associate: Yamaha, Honda, Suzuki e persino CFMoto.

