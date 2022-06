Kawasaki Elektrode: la “prima” è un gioco da ragazzi

Tutto vero. Come preannunciato, la prima attesa moto elettrica Kawasaki è… per bambini! Un po’ minimoto, un po’ balance bike, Elektrode è studiata per il divertimento di baby motociciclisti dai 3 agli 8 anni.

Chi ancora sperava in un depistaggio da parte della Casa nipponica sarà rimasto deluso. Elektrode, presentata in via ufficiale qualche giorno fa, è esattamente come ci si immaginava fosse guardando ai recenti brevetti apparsi sul web. Una mini-moto per bambini dai 3 agli 8 anni, con le forme e le prestazioni di una piccola e-bike.

E’ però una “Kawa” in tutto e per tutto, costruita in casa in ogni suo elemento e non solamente griffata come già accaduto per altri brand in questo settore.

Qualità Kawasaki

Pensata come mezzo per l’apprendimento di guida sia sull’asfalto che sui percorsi sterrati, la prima elettrica Kawasaki ha un telaio in alluminio, nella cui parte bassa trova spazio la batteria agli ioni di litio (36V x 5,1Ah). Il motore brushless da 250 W è montato nel mozzo della ruota posteriore.

La velocità è regolabile su tre livelli (8km/h – 12 km/h – 20 km/h), selezionabili solo quando il mezzo è fermo.

Kawasaki dichiara un’autonomia di circa 15 km con una singola carica e per una ricarica completa si impiega circa 2 ore e mezza. Il pacco batteria, anche dopo 500 cicli di ricarica, mantiene 80% della sua capacità originale.

A portata di ogni bambino

Potendo la moto essere utilizzata da bambini di diversa età (da 3 a 8 anni), il sellino, il manubrio e anche la leva del freno sono infatti del tutto regolabili. L’altezza consigliata per chi guida il mezzo varia dai 94 ai 140 cm mentre il peso massimo consentito è di 45 kg.

La ciclistica è semplice: le ruote sono semi-tassellate da 16” e l’impianto frenante prevede un solo disco al posteriore. Non ci sono sospensioni. Il peso della moto non supera i 15 kg totali.

Interessanti anche le soluzioni adottate per la sicurezza dei baby motociclisti. I comandi possono infatti essere bloccati/sbloccati solo tramite un codice. E anche il motore elettrico può essere spento, in modo da utilizzare il veicolo come una normale balance-bike senza pedali.

La Kawasaki Elektrode si presenta al suo pubblico “in erba” nella sola, tradizionale, colorazione verde lime.

Ancora non si sa se e quando arriverà in Italia. Il prezzo di listino dovrebbe però superare di poco il migliaio di euro (1.099 dollari USA).