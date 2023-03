K.EY ha fatto i “pieno”. Tornerà a fine febbraio 2024

Un debutto nel segno dell’eccellenza e del business per K.EY The Energy Transition Expo che ha appena chiuso i battenti con un raddoppio delle presenze totali; tornerà a Rimini a fine febbraio 2024.



Svoltasi per la prima volta senza la contemporaneità di Ecomondo, la manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) per le energie rinnovabili e l´efficienza energetica ha superato le attese. In fiera erano presenti oltre 600 brand, di cui circa il 28% estero, con i principali leader di mercato di tutti i settori e un significativo ampliamento delle filiere. Oltre 300 i buyers stranieri presenti – provenienti da Nord Africa, Africa subsahariana, Europa, Est Europa, Balcani, Asia, Medio Oriente e America Latina – grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, con oltre 23 Associazioni internazionali.

Raddoppiata anche la superficie espositiva rispetto alle edizioni precedenti: 12 padiglioni e un layout interamente ridisegnato, con sei aree espositive tematiche dedicate a ciascuno dei sei settori merceologici della manifestazione.

Per la prima volta, si è tenuto il K.EY ENERGY SUMMIT . Stati Generali delle Fonti Rinnovabili, un momento di confronto pubblico promosso da ANEV, Elettricità Futura, ITALIA SOLARE, Consorzio Italiano Biogas, Federidroelettrica, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica e Coordinamento FREE per sottoporre al Governo proposte organiche e coordinate, che hanno raccolto la disponibilità del Viceministro del MASE Vannia Gava.

Una seconda novità è stata la presentazione del 1° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group per ricostruire, insieme ai più importati player italiani del mercato, le caratteristiche e la distribuzione territoriale e settoriale delle imprese della filiera delle energie rinnovabili.

Per K.EY successo anche sui media, con un OTS pari a 382,3 milioni di potenziali contatti. Così come sulla piattaforma digitale GreenTech Insights (GTI), il network che unisce le community delle fiere del distretto Green&Technology, con 131.210 visualizzazioni professionali e sulla App A-World (con la challenge dedicata a K.EY).

K.EY tornerà alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group dal 28 febbraio al 1 marzo 2024. Per il mondo della sostenibilità, prossimi appuntamenti IEG a CDEPE (Chengdu, Cina, 30 marzo . 1 aprile), Ecomondo Mexico (Guadalajara, Messico, 26 aprile . 28 aprile) e quindi con Ecomondo, dal 7 al 10 novembre prossimi, alla Fiera di Rimini.

