JuiceBox di Enel X in omaggio? Non pervenuto

Quanto è lecito aspettare per vedersi installare in garage una JuiceBox di Enel X in omaggio? Ce lo chiede Alessio che è in attesa da un anno e un mese. Ricordiamo ai lettori che possono inviarci i loro questiti scrivendo alla mail info@Vaielettrico.it

da poco più di un anno in famiglia è entrata la prima auto elettrica, una Peugeot e-208 acquistata a Marzo 2021. Leggo quotidianamente le vostre rubriche ed ho deciso di scrivervi per raccontare la mia pessima esperienza con Enel X.

Ecco i fatti. All’atto dell’acquisto della nostra e-208 Peugeot dava in omaggio, tramite Enel X, una JuiceBox da 3,7 kW. Ritirata l’auto, la concessionaria avviava la procedura per la fornitura e l’installazione della wallbox. A maggio 2021 sono stato contattato dalla ditta installatrice che mi ha richiesto una serie di informazioni e foto per poi installare la Juicebox. Dopo aver fornito il tutto, gli installatori mi comunicano tramite mail che appena Enel X fornirà la Juicebox a noi destinata sarebbero venuti ad installarla. Trascorrono 2-3 mesi (!) senza ricevere notizie.

A settembre 2021 inizio la mia lunga serie di solleciti; faccio alcune telefonate agli installatori: la risposta è sempre la stessa: la Juicebox non è arrivata, Enel X è in ritardo. Ricontatto anche la concessionaria, mi viene detto che purtroppo non dipende da loro e che loro stessi hanno 3 Juicebox guaste ed Enel X non va a sostituirle da mesi, nonostante varie loro richieste. Ciliegina finale a Novembre 2021 richiamo la ditta installatrice, mi dicono che loro non sono più installatori per Enel X, pertanto la mia ed altre richieste dovranno esser prese in carico da altri installatori e che dovrò ricontattare Enel X per far ripartire la procedura!

Un anno di solleciti senza risposta

Da Novembre ad oggi avrò fatto 4-5 segnalazioni al numero verde di Enel X generico e a quello dedicato alla Mobilità Elettrica, oltre ad aver inviato almeno due mail. Gli operatori dei call center mi hanno sempre congedato con un poco rassicurante “verrà ricontattato”, cosa ovviamente mai successa.

In tutti questi mesi nessuno di Enel X si è mai degnato di farmi avere una qualsivoglia risposta! Un atteggiamento inaccettabile. Tra l’altro mi risulta che anche Peugeot stessa non proponga più prodotti Enel X per la ricarica domestica.

Raccontando la mia esperienza ai lettori di Vaielettrico spero di fare una pubblicità degna del servizio che ho ricevuto, specialmente in questo periodo in cui è stata annunciata la nascita di Enel X Way, la business line globale del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica. Se quanto mi è capitato è il livello del servizio…..

Per concludere, magari qualcuno si domanda come ho ricaricato l’auto per oltre 1 anno. Beh ho avuto l’accortezza di mettere in sicurezza una presa shuko con nuovi conduttori di sezione adeguata, protezione della linea dal quadro elettrico di casa. So bene che non è la soluzione più efficiente, ma almeno mi ha “salvato” in questo anno„

Enel X (con o senza Way) batti un colpo

RISPOSTA- Gentile Alessio, nel suo caso, purtroppo, non può essere Vaielettrico a risponderle, ma solo Enel X, ora Enel X Way. Tuttavia ospitiamo la sua segnalazione, sperando che chi di dovere si faccia vivo e batta un colpo.

Certo, se queste sono le premesse, la Via (Way) da percorrere per dare ai clienti un servizio accettabile è ancora lunga, e tutta in salita.

