Juice Booster 2, il “coltellino svizzero” della ricarica

Juice Booster 2 è il “coltellino svizzero” della ricarica: una soluzione polivalente che consente di ricaricare in sicurezza da ogni presa elettrica. E come il famoso coltello multifunzioni, viene da un produttore elvetico: Juice Technology.

Chi acquista un’auto elettrica normalmente ha a che fare con due tipologie di cavi. Un cavo Mode 2 Schuko, pensato per la ricarica casalinga, che prevede una spina schuko, appunto, a un’estremità, e all’altra una connettore type 2 (per l’auto) (con un controller in mezzo). E poi un cavo Type 2, il classico cavo normalmente in dotazione standard all’auto che si utilizza presso le colonnine pubbliche in corrente alternata oppure per collegarsi alle wallbox sprovviste di cavo integrato.

L’energia elettrica è disponibile anche dove non ci sono wallbox o colonnine!

Tuttavia la forza di un’auto elettrica sta nel fatto che per muoversi utilizza qualcosa che di fatto è disponibile un po’ ovunque: l’energia elettrica. Juice Booster 2, nelle intenzioni di Juice Technology, nasce per costituire una soluzione alla necessità di ricarica in tutte quelle situazioni in cui è disponibile l’energia elettrica ma non si ha a disposizione la giusta connessione per sfruttarla.

Il sistema di ricarica è contenuto in una valigetta, all’interno della quale troviamo il cavo vero e proprio (completo di un controller), e 4 adattatori. Uno per una normale presa casalinga, e poi 16/400 V, 32/400 V e 32/230 V). I materiali utilizzati per le componenti sono di altissima qualità, così come i connettori.

Tutto il sistema è ovviamente resistente all’acqua e allo schiacciamento con pressioni fino a 2000 kg. Ma soprattutto è in grado di rilevare automaticamente l’amperaggio della rete alla quale lo colleghiamo, permettendoci di caricare sempre alla massima potenza disponibile (o eventualmente consentendoci di regolare in modo semplice la potenza, direttamente attraverso un tasto sul controller). Sostanzialmente a prova di errore, il sistema ci permette di effettuare i collegamenti senza il rischio di sbagliare.

Juice Booster 2, per ricaricare in vacanza in hotel sprovvisti di wallbox

Immaginiamo di trovarci in un hotel, in una casa di vacanza o in visita a un’azienda, sprovvisti di wallbox per la ricarica. Sarà sufficiente chiedere la possibilità di usufruire di una semplice presa industriale o, alla peggio di una normale presa schuko. Collegare Juice Booster 2 e iniziare immediatamente la ricarica. In totale sicurezza, visto che il cavo è provvisto di sensori di temperatura, pronti a ridurre ed eventualmente interrompere immediatamente l’assorbimento qualora dovessero rilevare un surriscaldamento o una dispersione.

Il cavo, nell’utilizzo quotidiano a casa, può essere anche fissato a parete e utilizzato al posto di una normale wallbox. Uno dei vantaggi rispetto al cavo schuko type 2 spesso fornito con l’auto è la possibilità di sfruttare, ove disponibile, una potenza superiore ai canonici 2,3 kW (fino alla potenza massima assorbibile dall’auto, vista la possibilità di funzionare fino a 22 kW). In una situazione di emergenza in cui siamo a corto di energia, potrebbe quindi consentirci di ripartire dopo poco, ricaricando anche là dove colonnine o wallbox non ce ne sono (ma dove ovviamente ci è consentito l’utilizzo di una presa).

