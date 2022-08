Jovanotti e Tozzi, chi dei due ha ragione? Ci scrive Niccolò, a proposito della polemica scoppiata tra il cantante e il geologo sul tour estivo del cantante. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Jovanotti e Tozzi: sono concerti green o uno schiaffo all’ambiente?

“Gentile direttore Tedeschini, mi lasci porre un quesito che non riguarda per una volta né veicoli elettrici né batterie. Ho seguito su La Stampa la polemica tra il geologo Mario Tozzi e Jovanotti, sui concerti che quest’ultimo sta tenendo in giro per una ventina di spiagge italiane. Tozzi accusa il cantante di avere messo in piedi una macchina infernale che, nonostante i dichiarati propositi di rispetto ambientale, di fatto creano un grave danno all’ecosistema: “Concerti con 50 mila persone non sono sostenibili da alcun sistema naturale, soprattutto dalle nostre spiagge già compromesse”. Jovanotti gli ha risposto piccato, dicendo di non pentirsi di nulla e di essere bersaglio degli “ecologistida social”. Aggiungendo: “Attaccarci è assurdo, siamo la più grande iniziativa che parla della scienza e il WWF ha collaborato con noi. E proprio tu, professore, tre anni fa mi davi ragione”. Chi ha ragione tra i due?”. Niccolò Bettini

È finito tutto a tarallucci e…birra

Risposta. Per stabilirlo occorrerebbe fare quel che Jovanotti suggerisce: un sopralluogo sulle spiagge dopo che i concerti sono finiti e l’operazione di pulizia e ripristino è stata ultimata. A pelle propendo di più per le tesi di Jovanotti: il WWF non ha certo fama di essere un movimento indulgente con i nemici dell’ambiente. E se ha messo ha la faccia in questo tour non è certo per mettersi a rischio di perderla con una serie di eventi di questa rilevanza mediatica. Vede, anche noi nel nostro piccolo siamo vittime di quelle che Jovanotti definisce “assolutismi ideologici ottusi”. Per esempio quando riceviamo commenti dai toni aggressivi in cui si sostiene che la mobilità elettrica sarà tollerabile “solo quando l’energia sarà prodotta 100% da rinnovabili”. O che le auto, elettriche o no, andrebbero tutte eliminate e tutti dovremmo viaggiare in bici. Condizioni impossibili, che (per dirla con le parole di Jovanotti) “polarizzando la discussione, rendono impossibile ogni progresso”. Comunque è finita tutto a tarallucci e…birra. Nel senso che i due, dopo i toni forti iniziali, si cono parlati, concordando di chiari davanti a un bicchiere.

