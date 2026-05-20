Joint venture con Dongfeng: sempre più Cina per Stellantis

Joint venture con Dongfeng: sempre più partner cinesi per Stellantis e nuova alleanza dopo la fruttuosa intesa con Leapmotor.
Joint venture con Dongfeng per vendere qui le auto a marchio Voyah
Stellantis e Dongfeng Group prevedono di espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni. Partenrship che finora si era limitata a produzione e vendite in Cina. Ora il salto di qualità, con l’intenzione di creare una joint venture con sede in Europa. Per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l’ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV, elettrici e plug-in) di Dongfeng. Con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Morale della favola: Stellantis darà alla rete di vendita, spesso in sofferenza, qualche modello in più da offrire, dopo l’ottima accoglienza dei prodotti Leapmotor. Incassando i frutti della joint-venture. Mentre Dongfeng potrà produrre in Europa aggirando i dazi della UE. La nuova alleanza, con sede in Europa, sarà guidata da Stellantis col 51%, con il partner cinese al 49%.
I concessionari ringraziano, i marchi storici italiani…
La nuova entità gestirà vendite e distribuzione dei veicoli a nuova energia del marchio premium Voyah di Dongfeng. Con produzione anche nella fabbrica Citroen di Rennes, in Francia. All’inizio del mese Stellantis e Dongfeng avevano annunciato il rafforzamento della storica joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, (DPCA). La JV, con sede in Cina, produrrà nuovi NEV a marchio Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan per il mercato cinese e per l’esportazione dal 2027. Antonio Filosa, CEO di Stellantis, spiega. “Questo nuovo capitolo consentirà di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi”. Da come viene presentata, un’alleanza win win, in cui i partner hanno entrambi di guadagnare. Resta da capire se e quanto questi marchi sottrarranno quote di mercato ai brand Stellantis, alcuni dei quali in forte sofferenza (Alfa, Lancia...). Ma nell’elettrico&dintorni i cinesi i cinesi sembrano avere una marcia in più: o vendi quello…E per farti le auto in casa hai bisogno della loro tecnologia, come dovrebbe avvenire per la citycar primo-prezzo annunciata da Stellantis per il 2028.
Salve, fondamentalmente stanno facendo in grande quello che ha fatto un imprenditore molisano decenni fa, un certo Massimo Di Risio che ha fondato la Dr Automobiles srl nel 1985 a Macchia D’ Isernia
Nel mio autosalone ho una Lancia Dedra S.w. 1.8 benzina 130 cv unicoproprietario ottimamente mantenuta, ogni volta che la vedo penso a quegli anni di produzione in Italia, altri tempi altre storie.
Verissimo, è la Di Risio Strategy, in Molise avevano capito tutto con vent’anni e più di anticipo…