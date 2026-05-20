Joint venture con Dongfeng: sempre più Cina per Stellantis







Joint venture con Dongfeng: sempre più partner cinesi per Stellantis e nuova alleanza dopo la fruttuosa intesa con Leapmotor.

Joint venture con Dongfeng per vendere qui le auto a marchio Voyah

Stellantis e Dongfeng Group prevedono di espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni. Partenrship che finora si era limitata a produzione e vendite in Cina. Ora il salto di qualità, con l’intenzione di creare una joint venture con sede in Europa. Per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l’ingegneria dei veicoli a nuova energia (NEV, elettrici e plug-in) di Dongfeng. Con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Morale della favola: Stellantis darà alla rete di vendita, spesso in sofferenza, qualche modello in più da offrire, dopo l’ottima accoglienza dei prodotti Leapmotor. Incassando i frutti della joint-venture. Mentre Dongfeng potrà produrre in Europa aggirando i dazi della UE. La nuova alleanza, con sede in Europa, sarà guidata da Stellantis col 51%, con il partner cinese al 49%.

I concessionari ringraziano, i marchi storici italiani…

La nuova entità gestirà vendite e distribuzione dei veicoli a nuova energia del marchio premium Voyah di Dongfeng. Con produzione anche nella fabbrica Citroen di Rennes, in Francia. All’inizio del mese Stellantis e Dongfeng avevano annunciato il rafforzamento della storica joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, (DPCA). La JV, con sede in Cina, produrrà nuovi NEV a marchio Peugeot e Jeep nello stabilimento di Wuhan per il mercato cinese e per l’esportazione dal 2027. Antonio Filosa, CEO di Stellantis, spiega. “Questo nuovo capitolo consentirà di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti a prezzi competitivi”. Da come viene presentata, un’alleanza win win, in cui i partner hanno entrambi di guadagnare. Resta da capire se e quanto questi marchi sottrarranno quote di mercato ai brand Stellantis, alcuni dei quali in forte sofferenza (Alfa, Lancia...). Ma nell’elettrico&dintorni i cinesi i cinesi sembrano avere una marcia in più: o vendi quello…E per farti le auto in casa hai bisogno della loro tecnologia, come dovrebbe avvenire per la citycar primo-prezzo annunciata da Stellantis per il 2028.