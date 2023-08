John Deere: via a stabilimento di batterie Kreisel

Il Cervo, così è conosciuto il marchio John Deere, accelera sulle batterie. Dopo aver acquisito nel 2022 il brand Kreisel, ad autunno 2023 punta allo stabilimento di produzione delle batterie da 10.680 metri quadri nella Carolina del Nord in Usa. Altro investimento in Francia.

Elettrificare tutto il mondo fuoristrada.

Abbiamo scritto a gennaio scorso (leggi qui) dell’acquisizione della casa austriaca, conosciuta anche per la produzione delle batterie per veicoli speciali e la nautica, ora l’annuncio dell’investimento sugli accumulatori.

Il gigante delle macchine agricole, ha realizzato anche dei prototipi di trattore elettrico alimentato via cavo o con mega batteria, ha individuato una località a Kernersville, nella Carolina del Nord, per la costruzione di un nuovo impianto di produzione di 10.680 metri quadri. Un’area storica per John Deere che qui ha fondato il suo campus nel 1988.

Il nuovo stabilimento amplierà la capacità produttiva dei prodotti Kreisel Electric per servire il mercato fuoristrada del Nord America. Il brand non si limita alla produzione di batterie e offre sul mercato anche soluzioni di ricarica rapida CC. Più nel dettaglio l’impianto progettato produrrà batterie Kreisel e caricabatterie CHIMERO.

Inizio produzione nel 2025, e poi la Francia

La capacità di produzione annua si stima fino a 2 GWh. John Deere prevede di iniziare i lavori a fine 2023 e l’inizio della produzione è previsto nel 2025.

A Kernersville il Cervo eviterà il consumo di combustibili fossili con caratteristiche energetiche sostenibili nei suoi sistemi HVAC, recupero energetico, illuminazione e irrigazione.

John Deere sta ristrutturando anche un impianto per la produzione di batterie nel suo stabilimento di Saran, in Francia, dove vi è la maggiore produzione di motori John Deere in Europa.

“I nostri clienti si trovano ad affrontare sfide che richiedono che le loro aziende siano più dinamiche che mai: stiamo progettando le innovazioni tecnologiche su cui faranno affidamento per farlo“. Parole di Jennifer Preston, direttore globale di John Deere Electric Powertrain e CEO di Kreisel. “Insieme a Kreisel, John Deere sta espandendo il proprio portafoglio di elettrificazione per includere soluzioni più scalabili per soddisfare una gamma più ampia di esigenze applicative dei nostri clienti”.

“Nell’evoluzione del mercato del fuoristrada, stiamo dando priorità allo sviluppo di un solido ecosistema di ricarica e di un portafoglio di batterie in grado di supportare e sostenere l’adozione a lungo termine dell’elettrificazione in un’ampia varietà di applicazioni”, ha affermato Pierre Guyot, vicepresidente senior di John Deere Power Systems e presidente di Kreisel

Grandi obiettivi ha iniziare dal trattore elettrico la cui produzione e presenza nel mercato è prevista per il 2026 (leggi qui).

