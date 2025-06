Jeep Compass elettrica da 47.900

Jeep Compass elettrica, si parte da 47.900 euro, con un taglio di 2 mila euro rispetto al prezzo ufficiale. Autonomia fino a 500 km.

Jeep Compass elettrica: batteria da 74 kWh e autonomia 500 km

La Jeep raddoppia l’offerta elettrica in Italia, dopo il discretto successo della Avenger, che è al 5° posto nelle vendite nei primi 5 mesi dell’anno, con 1.510 immatricolazioni . Anche se la versione ibrida fa numeri ben più importanti. Il motore eroga una potenza fino a 213 CV e 345 Nm di coppia. Con una batteria di tutto rispetto, da 74 kWh, che assicura un’autonomia fino a 500 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva a punte di 160 kW, riportando la batteria dal 20 all’80% in soli 30 minuti (in condizioni climatiche ideali). La Jeep propone anche un caricatore di bordo da 22 kW in AC come opzione. Diciamo che rispetto alla Avenger, la Compass elettrica si presta maggiormente a puntate fuori strada, con Sistema Selec-Terrain e protezione a 360° “per andare ovunque“. In futuro è già previsto che la Jeep proporrà altre due versioni completamente elettriche: una a due ruote motrici, con motore da 230 CV e fino a 640 km di autonomia, e una 4WD da 600 km (dati in attesa di omologazione WLTP).

Da subito anche la versione ibrida, seguirà la plug-in

Certo, il prezzo non è proprio popolare. Per chi sceglie la formula con finanziamento (i più), è possibile acquistare la Compass elettrica con un anticipo di 11.073 euro, pagando poi 35 rate mensili di 299 euro (TAN 2,99%, TAEG 3,98%) e una maxi rata finale di 30.191,30 euro. Rata finale che può essere rifinanziata. Nel prossimo futuro la Jeep prevede di ampliare la gamma Compass con un’ibrida plug-in, che offrirà fino a 82 km di autonomia elettrica. Già da ora è invece disponibile la versione ibrida, che sarà sicuramente la più venduta, come dimostra tutto il resto della gamma Stellantis. Con un propulsore da 145 Cv di potenza, abbinando al motore elettrico uno a benzina da 1.2 di cilindrata.