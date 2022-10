Jeep Avenger: val la pena aspettarla? È la domanda che ci pone Pietro, un lettore che deve cambiare l’auto l’anno prossimo ed è incuriosito da questo piccolo Suv. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Jeep Avenger: quando arriva e quanto costa

“Ho visto in televisione un servizio sul Salone dell’auto di Parigi e tra i nuovi modelli mi ha colpito la nuova Jeep elettrica. Dovendo cambiare auto l’anno prossimo, in famiglia un pensierino ce lo stiamo facendo. È possibile avere qualche notizia in più? Avrà un’autonomia sufficiente? Ci sono già notizie sul prezzo? E quando sarà possibile acquistarla? Grazie per tutto quello che state facendo per rendere comprensibile l’auto elettrica anche ai profani come il sottoscritto“. Pietro Basile

Il prezzo è interessante: sui 30 mila (col bonus)

Risposta. L’Avenger sarà in consegna dai primi mesi del 2023, ma la Jeep ha già aperto le prenotazioni per le due versioni disponibili al lancio. Tra queste c’è l’elettrica 1st Edition con motore da 156 cavalli, molto accessoriata, con un prezzo d’attacco al di sotto dei 40 mila euro, incentivi compresi. Ma in un secondo tempo, verosimilmente a fine anno, arriverà anche la versione elettrica standard, più spartana, ma con un prezzo che (sempre grazie al bonus statale) sarà contenuto entro i 30 mila. Questa che è la più piccola delle Jeep avrà la trazione anteriore (la 4×4 arriverà in un secondo tempo) e un propulsore con motore da 400 volt e 156 Cv, con 260 Nm di coppia massima. La batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia di 400 km (ciclo WLTP), che possono arrivare fino a 550 se guidi solo in città. Quanto alla ricarica, top a 100 kW in corrente continua. Con questa potenza in 3 minuti carichi l’energia necessaria a fare 30 km. O in 24 minuti riporti le batterie dal 20 all’80%. Val la pena aspettarla? I numeri sono promettenti, sicuramente va almeno vista dal vero e provata.

