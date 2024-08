Anno: 10/2023

Jeep Avenger First Edition vendesi. La propone Mauro, un lettore di Viterbo. L’auto ha meno di un anno e ha percorso solo 15 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook “Elettrico Usato”.

Jeep Avenger First Edition dell’ottobre 2023 con 15 mila km

Usato freschissimo in vendita: per la prima volta nella nostra vetrina compare un modello recente come la Jeep Avenger. Ecco come la descrive Mauro, un lettore laziale: “Vendo per riorganizzazione familiare JEEP AVENGER BEV modello FIRST EDITION, dell’ottobre 2023, garanzia. L’auto ha percorso Km. 15.000, batterie 100%, tetto apribile, perfetta. Prezzo richiesto: 30.000 mila euro, l’auto è visibile a Viterbo“. Per contatti: mauro.arena.ma@gmail.com o 📞 3922021554. Ricordiamo i dati principali dell’Avenger: capacità batteria: 54.0 kWh, potenza 115kW (156 CV), Coppia: 260 Nm, Trazione: anteriore. Dimensioni: altezza: 153 cm. Larghezza: 172 cm. Lunghezza: 408 cm. Massa: 1595 kg .