Jeep Avenger Auto dell’Anno 2023: la proclamazione al Salone di Bruxelles, dopo il voto della giuria di 57 giornalisti specializzati di tutta Europa.

La Jeep Avenger stravince, davanti a ID.Buzz e Ariya

Non c’è stata partita per questo piccolo Suv elettrico disegnato a Torino per il marchio americano e costruito in Polonia. I voti sono stati 328, contro i 241 della Volkswagen ID.Buzz (il nuovo Pulmino), e i 211 della Nissan Ariya (elettriche anch’esse). È la prima volta per una Jeep, che non era mai finita neppure sul podio, ed è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da Daniele Calonaci. Nel VIDEO qui sopra il designer fiorentino racconta com’è nata la Avenger e quali sono le principali caratteristiche della nuova Auto dell’Anno. Al quarto posto si è piazzata la Kia Niro, seguita dal nuovo Suv della Renault, l’Austral, con 163 punti, e dalla Peugeot 408 con 149 punti. Settima l’accoppiata formata da Toyota bZ4X e Subaru Solterra, ferma a 133 punti e reduce da un debito commerciale non proprio felice.

Prezzi da 39.500 euro, prime consegne in primavera

La Avenger è la più piccola delle Jeep, un’auto anche per la città grazie alle emissioni zero e alla lunghezza contenuta, 408 cm. Il prezzo per la 1st Edition è di 39.500 euro. Nel prezzo c’è anche la wallbox per la ricarica domestica o, in alternativa, una card con cui rifornire per 400 euro nei principali network. Prime consegne dal secondo trimestre 2023. L’Aveneger 1st Edition ha la trazione anteriore (la 4×4 arriverà in un secondo tempo) e un propulsore con motore da 400 volt e 156 Cv, con 260 Nm di coppia massima. La batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia di 395 km (WLTP). Quanto alla ricarica, top a 100 kW in corrente continua. Con questa potenza in 3 minuti carichi l’energia per fare 30 km o, in 24 minuti, per passare dal 20 all’80%. In AC ricarichi a 11 kW (5 ore e mezzo da 0 al 100%). Consumo medio: 15,9 kWh/100 km. Solo per l’Italia e la Spagna, mercati ancora diffidenti verso l’elettrico, è disponibile anche la versione a benzina.