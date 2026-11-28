Jeep alla cinese: ritorno alla produzione nel grande Paese asiatico attraverso una nuova collaborazione con Dongfeng. Il progetto porterà alla nascita nel 2027 di un SUV con motorizzazioni elettriche e ibride plug-in. Dongfeng si occuperà anche dei sistemi di assistenza alla guida. Il modello è destinato inizialmente alla Cina, ma si guarda anche ai mercati internazionali, Europa compresa.

Jeep alla cinese, ma con ambizioni internazionali

Il progetto rientra nell’accordo strategico siglato lo scorso maggio tra Stellantis e Dongfeng, che prevede lo sviluppo e la produzione di due nuovi modelli Jeep e di altrettante Peugeot.

L’investimento complessivo supera gli 8 miliardi di yuan (circa un miliardo di euro). La produzione sarà concentrata a Wuhan, dove il gruppo cinese dispone già di strutture industriali utilizzate per altri modelli dei marchi Peugeot e Citroën.

L’intesa rappresenta per Jeep un nuovo tentativo di consolidare la presenza industriale e commerciale in Cina. Ma con una differenza sostanziale rispetto al passato: questa volta il progetto nasce fin dall’inizio con una prospettiva di esportazione.

Americano nell’identità, Dongfeng come base tecnica

Uno degli aspetti interessanti della nuova collaborazione riguarda la ripartizione delle competenze tra i due costruttori. Jeep definirà le caratteristiche stilistiche e l’identità complessiva della vettura, mentre la base tecnica sarà sviluppata insieme a Dongfeng.

Il marchio americano ha voluto chiarire che non si tratterà semplicemente di un modello cinese rimarchiato. Fabio Catone, responsabile europeo di Jeep, ha descritto il nuovo SUV come una Jeep a tutti gli effetti.

Al momento le informazioni sull’aspetto definitivo sono limitate. Si sa che sarà una vettura del segmento D, con una lunghezza indicativa vicina ai 4,8 metri. Tra gli elementi riconoscibili non mancheranno le feritoie della calandra, uno dei simboli storici del marchio. Mentre le proporzioni dovrebbero privilegiare superfici squadrate e un’impostazione coerente con la tradizione fuoristradistica Jeep.

ADAS cinesi anche in fuoristrada

La collaborazione con Dongfeng coinvolge anche un altro protagonista dell’industria tecnologica cinese: Momenta, società specializzata nello sviluppo di software per la guida assistita e l’Intelligenza artificiale. La startup è stata scelta per sviluppare i sistemi ADAS della nuova Jeep attraverso la propria architettura R7.

La particolarità del sistema è rappresentata dalle funzioni dedicate alla guida fuoristrada. Momenta sta infatti sviluppando un pacchetto definito all-terrain ADAS, progettato per affrontare situazioni nelle quali i sistemi tradizionali incontrano maggiori difficoltà: fondi sconnessi, fango, sabbia e neve, anche in assenza di segnaletica orizzontale.

Tra le tecnologie previste c’è la gestione indipendente della pressione frenante su ciascuna ruota. Questo permette di adattare il comportamento della frenata automatica alle differenti condizioni di aderenza Migliorando la stabilità del veicolo e contribuendo a ridurre il raggio di sterzata.

Momenta non è un nome nuovo nell’industria automobilistica internazionale: le sue tecnologie sono già utilizzate da diversi costruttori, tra cui Audi, BMW e Mercedes.

Jeep alla cinese con elettrica e plug-in (gamma europea da definire)

In Cina il nuovo SUV Jeep sarà disponibile sia in versione completamente elettrica sia con propulsore ibrido plug-in. La piattaforma sviluppata con Dongfeng sarà multi-energia, ma non sono ancora state comunicate le specifiche tecniche delle diverse configurazioni.

Per l’Europa la questione resta aperta. Non è stato chiarito quali motorizzazioni arriveranno effettivamente sul mercato e, almeno per il momento, Jeep non prevede una variante range extender. La strategia commerciale dovrà inoltre tenere conto del quadro normativo europeo e delle recenti misure sulle importazioni di vetture ibride prodotte in Cina.

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