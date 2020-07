JCB vara il primo escavatore ad idrogeno

JCB punta sull’idrogeno nelle macchine edili. Il gigante internazionale impegnato in diversi settori – dall’agricoltura alla logistica – ha sviluppato un escavatore a idrogeno. Il primo, secondo l’azienda, nel settore edile.

L’escavatore 220 X da 20 tonnellate funziona con una cella a combustibile alimentata dall’idrogeno. Se nel settore automotive questo sistema non trova fortuna si hanno diverse sperimentazioni nei mezzi pesanti.

JCB ha sperimentato il prototipo per dodici mesi in cava

Prima dell’annuncio pubblico e del video JBC ha lavorato molto in campo ovvero presso una cava dove si svolti i test per dodici mesi. Esperimento riuscito per l’azienda: “Un entusiasmante progetto che ha un importante significato: JCB è la prima azienda al mondo di macchine per le costruzioni – si legge nel loro sito Internet – a presentare un prototipo funzionante di un escavatore alimentato a idrogeno“.

Il video

Prima del prototipo ad idrogeno JBC ha sfornato una versione mini in elettrico

L’azienda sta lavorando sulle richieste di riduzione delle emissioni inquinanti e su quelle acustiche sempre crescenti anche nel settore edile. JBC ha debuttato nel 2018 con il mini escavatore elettrico JCB 19C-1 E-TEC che come riporta la stampa specializzata: “E’ stato sviluppato in assoluta segretezza presso il JCB’s World Headquarter in Staffordshire“. Ma in questa corsa verso le emissioni zero ci sono altri competitori come Volvo, Bobcat (leggi qui) e Kubota (leggi qui), poi Caterpillar e Mecalac.

La multinazionale spiega anche la ricetta energetica: “La potenza del prototipo dell’escavatore JCB viene generata facendo reagire l’idrogeno con l’ossigeno in una cella a combustibile per creare l’energia necessaria per far funzionare i motori elettrici. L’unica emissione dallo scarico è l’acqua“.

Un mondo senza emissioni, anche nell’edilizia. Il caso JBC

“Stiamo cercando di raggiungere un mondo senza emissioni di carbonio” sottolinea il presidente di JCB Lord Bamford. Il padre di Jo Bamford, ha lavorato 14 anni presso JCB, che da tempo crede nell’idrogeno. Ha infatti avviato Ryse Hydrogen e acquistato il marchio Nord irlandese Wrightbus incentrato sugli autobus che si convertiranno ad idrogeno.

