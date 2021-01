JCB 525-60E fa cinquina (elettrica) nelle macchine da lavoro

JCB 525-60E è il nuovo passo avanti nelle emissioni zero e arricchisce il catalogo E-TECH del marchio che già conta mini escavatore elettrico, escavatore a idrogeno (leggi qui) e mini dumper. Senza dimenticare i carrelli elevatori con braccio telescopico e le piattaforme full electric. Una cinquina elettrica.

Il 525-60E è un movimentatore telescopico compatto che può vantare la capacità di sollevamento massima da 2,500 kg e un’altezza massima di sollevamento da sei metri e in questo caso il peso massimo è 2000 kg. Una macchina da lavoro versatile che può essere impiegata in agricoltura, nelle costruzioni e nell’industria.

Due motori: da 17 kW per la trazione e da 22 kW per il sistema idraulico

Il 525-60E monta e utilizza due motori elettrici: uno per la trasmissione e il secondo per azionare il sistema idraulico. Il motore per la trazione da 23 CV (17 kW) è collegato a una trasmissione a quattro ruote motrici permanenti e da questa agli assali motori sterzanti mentre il motore del sistema idraulico ha una potenza da 30 CV (22 kW) e alimenta una pompa a ingranaggi dalla portata massima di 80 litri al minuto.

Batteria da 24 kWh per un turno da lavoro, frenata rigenerativa

La batteria ha una capacità da 24 kWh e da JCB sottolineano che: “Garantisce un turno di lavoro con una singola carica. E’ possibile ricaricare in circa due ore e la capacità di ricarica va da 110 V, 230 V a 415 V”. La macchina è dotata di un caricatore di bordo da 240V, 16A in grado di ricaricare la batteria in 8-10 ore. E poi: “Un caricatore universale JCB opzionale può essere utilizzato per una rapida ricarica durante le pause, in appena 60 minuti“.

Il motore di trazione utilizza la frenata rigenerativa rabboccando la batteria durante le ore di lavoro. La funzione di rigenerazione del freno si disattiva automaticamente quando la batteria è completamente carica.

Zero emissioni per lavorare al chiuso con JCB 525-60E

L’assenza di gas di scarico e quindi le zero emissioni sono un valore aggiunto soprattutto per i lavori al chiuso e, quindi, la tutela sanitaria dei lavoratori. In particolare da JCB sottolineano alcuni degli usi possibili: “All’interno di edifici, ma anche fienili, costruzioni sotterranee, centri di stoccaggio di frutta e verdura, serre, vicino intorno a materiali pericolosi e nelle aree urbane con severe normative sulle emissioni. La macchina può essere alimentata da energia rinnovabile a basso costo nelle aziende agricole e in altre imprese rurali che generano la propria elettricità “verde“”.

