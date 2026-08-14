Jaguar Type 01 come Ferrari Luce: saranno da choc anche gli interni







Jaguar segue Ferrari Luce sulla strada dell’innovazione elettrica da choc: anche l’abitacolo della Type 01, come la silhouette, rompe gli schemi tradizionali, con un’impostazione quasi da concept. Jaguar ha mostrato per la prima volta gli interni della grande GT elettrica che rappresenta il nuovo corso del marchio britannico.

La grande console che divide l’abitacolo

La caratteristica più evidente della Type 01 è senza dubbio la grande console centrale passante, che divide fisicamente i quattro occupanti creando altrettanti spazi individuali. È una scelta molto diversa dall’impostazione oggi dominante sulle automobili, dove plancia e console sono generalmente concepite per lasciare il maggior spazio possibile fra guidatore e passeggero.

Jaguar ha invece scelto di enfatizzare la separazione degli ambienti. Il guidatore siede in una posizione bassa e avvolgente, mentre la console diventa quasi l’elemento architettonico centrale dell’intero abitacolo.

La soluzione riprende alcuni degli elementi già anticipati dai concept del nuovo corso Jaguar, ma questa volta è destinata a una vettura di serie.

Travertino, metallo e dettagli ispirati al felino

Il nuovo linguaggio stilistico non riguarda soltanto le forme. Jaguar ha scelto materiali e colori ispirati al travertino, abbinati a dettagli metallici dall’aspetto simile all’ottone.

L’obiettivo è creare un ambiente più vicino a quello di un prodotto di lusso che a quello di un’automobile tradizionale. Anche il celebre felino Jaguar torna nell’abitacolo attraverso piccoli elementi decorativi, utilizzati come dettagli e non come protagonisti.

La scelta è coerente con il riposizionamento annunciato dal marchio, che con la nuova generazione di modelli elettrici vuole collocarsi in una fascia più esclusiva del mercato.

Tecnologia nascosta

La Type 01 non rinuncia alla tecnologia digitale, ma Jaguar ha scelto una strada diversa rispetto alla crescente tendenza a riempire le plance di display. Le interfacce digitali rimangono nascoste fino al momento in cui vengono utilizzate, lasciando l’abitacolo visivamente più pulito quando non sono necessarie.

Una soluzione particolare riguarda il sistema ClearSight per la visione posteriore, con un display collocato alla base del parabrezza, in posizione allineata rispetto ai retrovisori esterni.

Il risultato è un abitacolo nel quale la tecnologia dovrebbe essere presente senza diventare l’elemento dominante dell’esperienza a bordo.

Il debutto a New York

La Type 01 è, di fatto, la vetrina del nuovo corso Jaguar. La vettura utilizzerà la nuova piattaforma JEA, sviluppata specificamente per la futura generazione dei suoi modelli elettrici.

Dopo le prime apparizioni pubbliche “cammuffate” negli Stati Uniti, il momento decisivo arriverà il prossimo 6 ottobre, quando Jaguar svelerà a New York la versione definitiva della sua grande GT elettrica.

A livello prestazionale parliamo di un’auto che disporrà di circa 1000 CV di potenza complessiva (tre motori) e fino a 700 km di autonomia dichiarata.