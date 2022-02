Jaguar rilancia dopo una falsa partenza

Jaguar rilancia dopo una partenza falsa: le vendite della prima elettrica, la I-Pace, ristagnano, ma ora si punta su una nuova piattaforma tecnica.

Jaguar rilancia, mentre la I-Pace segna il passo

Non è chiaro il motivo per cui, in un mercato in costante crescita, la I-Pace continua a perdere colpi. Dal 2019 le vendite si sono praticamente dimezzate, scendendo sotto quota 10 mila nel 2021. C’è chi parla di uno scarso sostegno sia parte del Gruppo Jaguar-Land Rover, chi di una certa freddezza da parte di una rete di concessionari poco votata all’innovazione. Oltretutto sull’autonomia della I-Pace non si è lavorato come hanno invece fatto Tesla e i competitor tedeschi, migliorando in modo significativo il range. Ed è un peccato, perché la Casa inglese era arrivata tra le prime nel mercato premium dell’elettrico, peraltro con un ottimo prodotto. Adesso si volta pagina: entro il 2025 tutta la gamma verrà convertita all’EV. Internalizzando la produzione (la I-Pace è costruita in Austria da Magna) e con una nuova piattaforma tecnica, la Panthera. Consentendo maggiore libertà d’azione al team dei designer guidato da Gerry McGovern.

Elettrico per super-ricchi

La decisione di investire in una dispendiosa nuova piattaforma, piuttosto che condividere le basi tecniche esistenti con Land Rover, nasce da un’esigenza precisa. Il marchio inglese sembra deciso a puntare su modelli sempre più esclusivi (e ovviamente costosi), avvicinandosi al terreno di caccia dei super-ricchi di Bentley. Ma può farlo solo potendo spaziare su soluzioni originali, non standardizzate con altri marchi. “Per quanto riguarda la nuova Jaguar, diamo priorità a dimensioni uniche. Questo è il motivo per cui al momento lo facciamo da soli“, ha confermato il n.1 Thierry Bollore. “Le proporzioni sono fondamentali per ottenere ciò che vogliamo. La piattaforma è una conseguenza delle proporzioni che abbiamo deciso. Sono assolutamente su misura”. La I-Pace continuerà comunque ad essere prodotta e venduta anche nei prossimi anni.

