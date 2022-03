Jaguar e Land Rover contro i No Watt dell’auto. Presentata a Milano una guida che smonta i 20 luoghi comuni più diffusi sulla mobilità elettrica.

Jaguar e Land Rover in campo per smontare le fake news

Sono le classiche chiacchiere da bar, leggende metropolitane che però, in tempi di social network, vengono ripetute all’infinito fino a sembrare credibili. Il n.1 di Jaguar Land Rover Italia, Marco Santucci, ha presentato la Guida, “Come combattere i No Watt dell’auto“, in un evento nella sede di ACI Milano, affiancato dal presidente Geronimo La Russa. Le 44 pagine partono dalla bugia n.1 (“Nessuno vuole le auto elettriche“). Spiegando che in realtà oggi in una settimana nel mondo si vendono tante EV quante ne sono state immatricolate nell’intero 2012. Seguono altri classici tipo: “Dove le carichiamo tutte queste auto? La corrente non basterà mai”. Spiegando che “parliamo di un aumento dei consumi inferiore all’1% all’anno. Ampiamente controllabile dalle variazioni attualmente gestite dalla rete elettrica“. Nel corso dell’evento è stato presentato anche un programma di formazione interno chiamato E-Ducation, curato da Gianni Catalfamo, esperto che ha collaborato con Vaielettrico.it.

L’elenco dei 20 cavalli di battaglia dei No Watt

Nessuno vuole le auto elettriche

le auto elettriche Le colonnine sono poche, in Italia siamo indietro

in Italia siamo indietro Le ricariche veloci? Un’utopia

Un’utopia Dove ricarichiamo le auto? La corrente non basta

le auto? La corrente non basta Le auto elettriche prendono fuoco

L’auto elettrica fa perdere posti di lavoro

La benzina non aumenterà più, l’elettrico è superfluo

più, l’elettrico è superfluo Il passaggio all’elettrico sarà troppo brusco

sarà troppo brusco Nessuno vuole spendere di più per inquinare meno

per inquinare meno Le elettriche al freddo non funzionano bene

non funzionano bene Senza il motore termico d’inverno si gela

si gela Le auto elettriche sono noiose

Le batterie sono troppo care

Le auto elettriche non avranno più incentivi

Finiranno le materie prime per le batterie

per le batterie Non ci sono controlli sulle batterie

sulle batterie Le elettriche emettono Co 2 quanto i migliori motori diesel

quanto i migliori motori diesel La produzione di batterie è troppo inquinante

è troppo inquinante Le batterie non si possono riciclare

Per far durare le batterie devo caricarle al 100%.

