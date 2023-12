Ivan torna al Nord: poco tempo in meno, speso molto meglio

Ivan torna al Nord, e come promesso ci aggiorna sul suo viaggio con la Skoda Enyaq 80XSportline aziendale. Non ha vinto del tutto la sfida contro il tempo (ha recuperato un’ora scarsa rispetto all’andata, contro le 2 ore ipotizzate) ma ha ritrovato il piacere di una guida rilassata, fra buona musica e chiacchierate con la figlioletta undicenne.

di Ivan Bernardi

Eccomi qui per raccontare il ritorno del mio primo lungo viaggio in elettrico: praticamente stesso percorso di 940km dalla Puglia alla Brianza dell’andata tranne una piccola deviazione di 15 minuti che al ritorno non ho fatto. Prometto che sarò più sintetico rispetto al racconto dell’andata.

Stesso carico, velocità 120 km/h fissi

Partenza sabato alle 10:50, con una configurazione dell’auto simile all’andata: solo io e mia figlia ma in compenso sedili posteriori abbattuti e bagagliaio pieno fino all’orlo per un carico totale di circa 120 kg. In totale il peso tra andata e ritorno è stato quasi del tutto sovrapponibile per circa 150 kg oltre il conducente.

Clima sempre acceso a 22° – 23° (disattivato nella parte posteriore) sempre con l’unica eccezione di alzare la temperatura durante le ricariche; riscaldamento sedili per circa il 20% del viaggio, disattivato quasi sempre il riscaldamento del volante.

Batteria alla partenza al 77% causa impossibilità di caricare al 100% nelle prime ore della mattinata e pianificazione sempre tramite ABRP, settato meglio rispetto all’andata anche grazie all’esperienza fatta.

Strategia adottata: 120 km/h fissi con ACC (fortunatamente mantenuti per praticamente tutta la tratta autostradale) e più fermate alle stazioni Free to X per ricaricare, ma di durata nettamente inferiore rispetto al viaggio di andata.

Un’ora di viaggio in meno all’arrivo

Sintesi per chi non vuole dilungarsi:

Arrivo alle 21:33 dopo 941 km percorsi in 10 ore e 43 minuti , di cui 8:23 di strada (media di 112km/h) e 2:20 di sosta per ricariche (tempo di ricarica + operazioni di ricarica); all’andata invece erano state 12 ore totali di cui 2:45 per ricariche. Al netto della deviazione di 15 minuti avuta all’andata, ho quindi risparmiato 25 minuti di minore tempo di ricarica e circa 40 minuti di minor traffico/ andatura più costante.

In termini di costi, il ritorno ha comportato un consumo totale circa 235 kWh rispetto ai 280 kWh dell’andata per una spesa di circa 75€ (in questo caso non ho potuto caricare gratis dai pannelli di casa): spesa leggermente inferiore a quanto avrei speso con il vecchio diesel della Laguna ipotizzando circa 20 km/l con diesel a 1,7€/l

La strategia delle 6 ricariche veloci

Qui il dettaglio delle 6 ricariche fatte con l’indicazione dei kWh ricaricati e l’effettivo tempo di ricarica:

Dopo 106 km sosta ad Andria : 11 kWh in 13 minuti, giusto per veloce sosta in bagno

: 11 kWh in 13 minuti, giusto per veloce sosta in bagno Dopo 128 km sosta a Chieuti : 47,5 kWh in 28 minuti sfruttati per il pranzo

: 47,5 kWh in 28 minuti sfruttati per il pranzo Dopo 130 km sosta a Torre Cerrano : 12 kWh in 8 minuti

: 12 kWh in 8 minuti Dopo 72 km sosta a Campofilone : 46 kWh in 30 minuti, merenda in autogrill

: 46 kWh in 30 minuti, merenda in autogrill Dopo 179 km sosta a Savignano Rubicone : 37 kWh in 21 minuti

: 37 kWh in 21 minuti Dopo 143 km sosta a Modena: 54,5 kWh in 34 minuti

A questi tempi di ricarica serve aggiungere circa un minuto a sosta di “tempo morto” tra fermo del veicolo e reale inizio della ricarica e tra fine ricarica e ripartenza. Anche in questo caso non ho mai trovato colonnine occupate né da altri viaggiatori elettrici né, per fortuna, da auto termiche. Tra gli aspetti migliorabili dell’infrastruttura, oltre ad una ancor maggiore capillarità in tutte le aree di servizio, sarebbe un’ottima cosa che le colonnine fossero riparate da una tettoia così che, in caso di intemperie, non si debba armeggiare con l’ombrello.

Vivere lento, una volta tanto

Per concludere il racconto della mia esperienza:

Viaggiare in elettrico comporta ovviamente un aggravio di tempo , nel mio caso quantificabile in circa il 25% sui lunghi viaggi e un risparmio non particolarmente elevato agli attuali costi di carburanti ed energia elettrica (allego una fotografia con i prezzi diesel/benzina trovati ad una delle aree di servizio). Nel mio caso specifico, i benefici descritti nel precedente articolo per il resto degli altri spostamenti compensano più che abbondantemente l’aggravio di tempo dei pochi lunghi viaggi

Buona musica e tante chiacchiere

Infine una chiusa molto personale. Il ritorno è stata un’occasione per un viaggio on the road con mia figlia che ci ha permesso di parlare molto e ascoltare ottima musica insieme. Da questo punto di vista è stata davvero una bellissima esperienza, anche a detta sua apprezzando in particolare la silenziosità dell’auto, la rilassatezza del viaggio e il senso di avventura nel fare qualcosa di diverso dalla maggior parte delle altre persone.

Se avessi fatto anche questo viaggio con un’auto endotermica, avrei optato per il solito viaggio in notturna così che lei e il fratello dormissero e non (si) annoiassero e avrei probabilmente perso questa buona occasione per trascorrere qualche ora tra di noi.

