IVA agevolata per i disabili: a quale potenza rifarsi?

IVA agevolata per i disabili: a quali potenza ci si deve rifare per la riduzione al 4%. Andrea, un lettore, ha avuto interpretazioni diverse. Vaielettrico risponde.

IVA agevolata per i disabili: è il valore indicato sul libretto quello che conta?

“S eguo con grande interesse il vostro sito e vi disturbo per un quesito a cui non so trovare risposta certa. Come genitore di figlio portatore di disabilità a mio carico, ho diritto ad usufruire dell’IVA agevolata al 4% nell’acquisto di un auto. Vorrei acquistare un’elettrica e in base al Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124. E e al suo richiamo nella “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità -gennaio 2022″ dell’Agenzia delle entrate”, leggo che è possibile acquistare con IVA al 4% auto elettriche di potenza fino a 150 kW. In aggiunta ai ben noti limiti di cilindrata di 2000 e 2800 per auto a benzina o diesel. In nessuno dei due testi, né della L. 104/92 originale, trovo scritto a quale documento ufficiale si debba attingere per il valore di potenza in kW (o di cilindrata). Logica vorrebbe che, avendo questa prescrizione del limite di 150 kW valenza FISCALE, il valore da considerare fosse, per le elettriche, quello riportato alla voce P2 del libretto. A cui si fa riferimento ad es. per tutte le auto per il calcolo del bollo o tassa automobilistica che dir si voglia. Inoltre, la potenza tassabile dell’elettrica dovrà pur essere quella certificata a libretto per lo specifico esemplare di autoveicolo acquistato! E il valore kW/T nella terza pagina del libretto, a cui riferirsi per il limite di potenza applicato ai neopatentati, è anch’esso derivato come P2/massa del veicolo “.

Secondo il mio concessionario fa testo la potenza “dichiarata dal costruttore”

“ Cercando sul web, vedo ad es. che Matteo Valenza è certo di questa interpretazione. Ad es. quando in alcuni video si dispiace del fatto che la Tesla Model Y Long Range riporti a libretto 153 kW, e quindi per soli 3 kW non sia acquistabile con legge 104. PERÒ. Il mio concessionario Audi di fiducia afferma con convinzione (e economicamente contro il proprio interesse) che la potenza da considerare ai fini della L. 104 non è la potenza omologata o potenza netta massima (misurata in mezz’ora in condizioni di legge) riportata al punto P2 del libretto. Bensì la potenza “dichiarata dal produttore“, che lui considera sinonimo di potenza di picco riportata nella documentazione della casa costruttrice. Per cui, per esempio, sarebbe acquistabile una Audi Q4 e tron Sportback 40 (potenza di picco 150 kW, potenza omologata 70kW), ma NON una Q4 Sportback 45 Quattro (potenza di picco 195 kW, potenza omologata 77 kW). In alternativa sarei interessato alla bellissima BMW i4 edrive 40 (potenza di picco 250 kW, omologata 105 kW). C ome auto a motore posteriore è ben più performante di una Q4 SB 40. Un concessionario consultato brancola nel buio circa la sua acquistabilità con L. 104 “.

Iva agevolata per i disabili: dove trovo un’interpretazione autentica?

“ I nfine, ho chiesto a Polestar, che vende online i propri modelli, quali versioni Polestar 2 siano acquistabili con la legge 104. Mi hanno risposto immediatamente via e-mail, nero su bianco, che sono acquistabili con IVA agevolata le due versioni a motore singolo. Ebbene, la Polestar 2 Long Range Single Motor “dichiara” sul sito 170 kW di potenza. Tenderei a pensare che Polestar/Volvo sappiano quel che dicono. La domanda che vi rivolgo a questo punto è ovvia: sapreste indicarmi se abbiamo ragione io (basandomi sulla pura logica), la Polestar, e Matteo Valenza? O ppure il mio cocciuto concessionario Audi? E dove trovare, se c’è, un’interpretazione autentica, un interpello all’Agenzia delle entrate o altro documento ufficiale di un’ autorità nazionale o regionale che dica l’ultima parola? Grazie infinite in anticipo per la collaborazione “. Andrea Gallina

Risposta. Abbiamo chiesto all’Unrae, l’Unione che raggruppa tutte le Case automobilistiche operanti in Italia. CI hanno risposto che non hanno alcun dubbio sul fatto che la potenza a cui fare riferimento è, senza ombra di dubbio, quella riportata sul libretto di circolazione.