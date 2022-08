Italiani e auto elettrica: la propaganda no Watt fa scuola

La propaganda no Watt funziona, non c’è che dire. Per gli italiani, infatti, l’auto elettrica non è poi così ecosostenibile e non è comoda da utilizzare. Lo dice l’Osservatorio di Findomestic in collaborazione con Eumetra. Opinoni che non sono frutto di esperienza diretta, naturalmente, ma maturate leggendo i vari Del Viscovo, o seguendo in TV le trasmissioni di Porro o Formigli.

Italiani e auto elettrica: scomoda e poco ecologica

Il risultato è che 4 italiani su 10 pensano che i modelli elettrici ed elettrificati saranno realmente green solo quando saranno alimentati con energia rinnovabile e quando sarà trovata la soluzione per un corretto smaltimento delle batterie. Per 1 su 4, poi, resta il problema di dove ricaricarla. Dunque il sentiment degli italiani verso l’auto elettrica è distorto dalla propaganda no Watt. Ed è ben diverso dai fatti e da quello di chi l’auto elettrica l’usa tutti i giorni.

Italiani e auto elettrica: incentivi sconosciuti

Il pregiudizio è così radicato che vengono snobbati anche gli incentivi. Il 62% degli intervistati ne ha sentito parlare, ma solo il 5% si dice seriamente intenzionato ad approfittarne, il 19% probabilmente mentre il 38% lo esclude. E, tra chi è al corrente degli incentivi, il 31% non sa nemmeno cosa siano. In linea generale gli italiani si dividono tra chi considera gli incentivi “poco” o “per niente” utili (48%) per acquistare un’auto nuova e chi li ritiene, invece, “molto” o “abbastanza utili” (52%).

Viva le ibride, ma cosa sono?

Oggi quasi la metà degli italiani (47%, appena due anni fa la percentuale era 10 punti più bassa) pensa che la sua prossima auto sarà ibrida (plug in o senza ricarica). Ma solo il 23% le conosce, il 44% vagamente e il 33% per niente. Il 14% degli italiani dice invece che acquisterà un’auto completamente elettrica. Solo il 24% sceglierà una motorizzazione tradizionale: il 12% opterà per il diesel, un altro 12% la benzina. La stessa percentuale del campione (12%) pensa, invece, al GPL. Quasi nessuno (2%) valuterà un’auto a metano o idrogeno.

Le diesel e benzina sono in calo, in termini di preferenze, rispettivamente di 4 e 3 punti percentuali rispetto a due anni fa, mentre il metano, crolla di 11 punti percentuali per effetto del grande aumento dei prezzi al distributore.

Italiani e auto elettrica: il rebus ricarica

Tra chi si è detto propenso ad acquistare come prossima vettura un’auto “alla spina” quindi ibrida plug-in o completamente elettrica il 25% userà l’impianto del box senza alcun tipo di installazione aggiuntiva, il 23% è invece disponibile ad apportare modifiche al proprio box come l’installazione di una wallbox e il 18% installerà la wallbox senza modificare l’impianto elettrico. Il 35% pensa di appoggiarsi alle colonnine elettriche pubbliche, un 5%, ricaricherà la propria auto presso la sede di lavoro e, infine, un 8% non sa ancora quale soluzione adottare per la ricarica.

Il concessionario, un consulente a 360 gradi

In un contesto generale di grande incertezza come quello attuale e in un mercato automotive altrettanto incerto in questa fase di transizione all’elettrico, il concessionario, conferma l’Osservatorio Findomestic, assume un ruolo sempre più centrale. E’ percepito come il luogo dove ricevere una consulenza a 360° (leggi) sul tipo di auto da acquistare in funzione delle proprie esigenze (38% delle risposte). Solo in seconda battuta, secondo gli intervistati, il concessionario è il luogo della trattativa economica e del pagamento (32% del totale delle risposte).

Il 28% del campione indica, poi, il concessionario come il luogo in cui provare nuovi modelli. Il 27% lo percepisce come l’interlocutore migliore per vendere o acquistare una vettura usata o per essere accompagnati da personale esperto nella configurazione del modello da acquistare.

Solo il 20% paga in contanti

Tra chi ha intenzione di acquistare un’auto nuova o usata, la soluzione d’acquisto privilegiata rimane quella del finanziamento sul punto vendita (32% delle preferenze) e al secondo posto il prestito personale (27%). Un 20% dei prossimi acquirenti d’auto pagherà in contanti, mentre il 13% utilizzerà formule di noleggio a lungo termine e leasing.

Problema: tempi biblici per la consegna

«Il mercato automotive_ commenta Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic _, è oggi fortemente influenzato da diversi fattori che incidono sulla propensione all’acquisto. Uno dei più rilevanti è il problema dei ritardi nelle consegne: come abbiamo rilevato nell’approfondimento il 43% dei clienti valuterebbe oggi altri modelli disponibili piuttosto che attendere circa 6 mesi per un’auto nuova, il 13% si sposterebbe su un’usata e il 17% rinuncerebbe all’acquisto rinviandolo a tempi migliori. Sarebbe disponibile ad aspettare solo il 27% degli intervistati».

