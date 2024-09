Italian bike Festival 2024. Tutte le novità più interessanti a Misano

Italian bike festival 2024 presenta le novità eBike dei principali marchi. Da Yamaha a Italwin, motori Askoll e eBike Thok, anche nuove ruote. Misano capitale della bici invasa da oltre 50mila visitatori.

Tutto quello che volevate sapere sul futuro della eBike, e delle bici in generale, è a Italian Bike Festival, Salone Internazionale della Bici, in programma dal 13 al 15 settembre 2024 sul circuito di Misano Adriatico. Tre giorni di eventi e test con oltre 600 espositori del settore che hanno presentato le loro novità più interessanti per il 2025. Un successo anche di pubblico con 57mila biglietti staccati (tutti gratuiti). Di seguito una carrellata delle novità più interessanti.

Novità Italian bike festival: Yamaha

Conferma la sua presenza Yamaha, molto attiva quest’anno nel campo delle eBike. La casa giapponese sarà presente con un’ampia gamma di soluzioni che riflettono la sua doppia anima sportiva e orientata al tempo libero all’insegna della salute e il basso impatto ambientale. Tra le proposte ci sono la gravel Wabash MY 2025 RT, la MTB Moro 07, la urban bike CrossCore RC MY 2025, e Booster Easy. IBF è stato il palcoscenico per presentare al pubblico la nuova versione dell’unità motore PWseries S2.

Inoltre è stato possibile esplorare la gamma di propulsori elettrici Yamaha PW-XM. In bella mostra anche il NEO’s, lo scooter per il commuting urbano (leggi la nostra prova). Allo stand Yamaha, i visitatori hanno potuto scoprire l’intera gamma di veicoli a zero emissioni Switch On: dai modelli per gli appassionati delle due ruote a pedali a quelli per gli amanti dello scooter.

Italwin protagonista con la sua gamma di eBike 2025

Italwin ha mostrato all’Italian bike Festival 2024 i nuovi modelli Blaze e Dolomites.

Polini espone la gamma di motori E-P3+

Ecco una versione dell’E-P3+, denominato “GP“, da 80 Nm. Parliamo di una sorta di via di mezzo tra il 90 Nm dell’MX e il 75 Nm dell’E-P3+. Sviluppato per qualsiasi bicicletta dalle cross country all’enduro, passando anche per modelli gravel. Infatti il Polini E-P3+ GP da 80 Nm offre la potenza necessaria per affrontare qualsiasi tipo di terreno, migliorando l’armonia della pedalata sempre più fluida grazie al software PDC “Polini Dynamic Control“. La potenza di questa gamma di propulsori è di 250 watt e un picco di 600. Il peso è lo stesso del modello E-P3+, ovvero 2.950 grammi.

La power unit E-P3+ è dotata di un sistema di controllo che garantisce la massima precisione di erogazione della coppia e una riduzione del tempo di risposta. L’assistenza si adatta alla spinta fino a 120 pedalate per minuto. Cinque sono le mappature possibili, tre predefinite da Polini e due configurabili dall’utente finale. Le mappature a disposizione sono Touring, Dynamic e Race. Molto interessante anche la nuova APP Polini E-Bike per un’esperienza di guida ancora più intuitiva e personalizzabile. Abbiamo infatti una nuova grafica adattiva con la schermata dell’app che si adatta automaticamente all’orientamento degli smartphone, sia in verticale che in orizzontale. Una pagina di configurazione mappe semplificata e un miglioramento della stabilità e delle prestazioni.

Motori Askoll e ZF rivoluzionari

In occasione dell’IBF 2024 si è potuto vedere il nuovo propulsore Askoll Ultra C90A da 110 Nm sposato con il telaio enduro full-carbon di Thok GRAM dk, e con batteria da 820 Wh di capacità. Lo stesso è avvenuto con il motore Shimano EP 801 da 85 Nm. Segnale questo che le eBike escono dalla produzione standardizzata per ibridare diverse case. Una novità che va seguita. Anche perché ora Thok diventa la prima azienda ad offrire più motori sullo stesso telaio.

Nuovo motore Askoll 1 di 2

Il motore Ultra C90 A di Askoll è tra i più potenti della sua categoria. Il propulsore ha una coppia di 110 Nm garantiti dalla modalità Boost, che attraverso il control system top di gamma SIGMA unito alle possibili integrazioni e agli accessori consente di monitorare tutte le statistiche e i dati relativi all’eBike. Insieme all’unità motore Askoll ha progettato anche una batteria, che si integra nel tubo obliquo da 630 Wh. Attualmente lo troviamo montato su alcuni modelli dei costruttori Rdr e Focarini. Oltre che ovviamente Thok.

ZF motore 1 di 3

Per quanto riguarda la power unit ZF Bike Eco System, il motore è il nuovo ZF CentriX da 90 Nm e con picco di 600 Watt mentre la batteria è da 756 Wh. Il motore ha un peso di 2.5 kg, le modalità di assistenza alla pedalata sono 4: Eco, Active, Sport, Boost. L’accensione avviene attraverso il display ZF Core montato sul tubo orizzontale.

Qualche nuova eBike da Misano

Partiamo con la Wilier Triestina Urta Hybrid, modello adatto al down country. Sulla bilancia pesa meno di 16 kg, un record per la categoria ed è equipaggiata, con il nuovo sistema di assistenza alla pedalata integrato al telaio Fazua Ride 60 da 450 W dalla coppia massima di 60 Nm e una batteria integrata nel tubo obliquo da 430 Wh. In listino a partire da 7.300 euro.

Per gli amanti del Freeride ecco invece Nduro 7 di Haibike. L’eMtb promette tanto divertimento e allo stesso tempo è robusta e agile. É equipaggiata con motore compatto Yamaha PW-X3, con 85 Nm di coppia e batteria integrata nel telaio da 720 Wh. Il suo cartellino è di 6.499 euro.

Qualcosa di totalmente differente è l’olandese Gazelle Eclipse, che trova in città il suo campo preferito, ma che ben si adatta al cicloturismo leggero. Tra i suoi punti di forza ci sono: design, potenza e precisione. Potenza data dal motore centrale Bosch Performance Line CX e da una batteria dalla capacità di 750 Wh. Il display Kiox di ultima generazione permette di avere sempre sotto controllo tutti i parametri dell’eBike. Il prezzo parte da 4.499 euro.

Italian bike festival: novità nelle ruote marchio Drc

Nuova grafica del logo e colorazioni vivaci per un marchio importante come Drc. Si tratta dei modelli Replica Ion e Replica Polar, due wheel-set da enduro eBike davvero provate su campi di gara. La ruota Replica Ion ha un cerchio in lega, con peso della coppia di 1,9 kg e carico massimo del ciclista di 120 chili. Canale interno da 27-30 millimetri, con altezze rispettivamente di 21 e 23 millimetri. Il cerchio è hookless, quindi senza dentino interno, con pesi che variano da 590 a 615 grammi.

La pressione massima consigliata è di 2.0/2.5 bar. Sono assemblate con raggi multicolor Force e nipple in Ergal. L’attacco del disco è a 6 fori. Sono adatte a copertoni da 2.25”-2,6”. Sono disponibili con corpetti Sram XD, Shimano 11V e Shimano 12V e mozzi Boost. La versione Replica Polar, invece, differisce per la colorazione. Viene realizzata con mozzo con anodizzazione azzurra e raggi e logo coordinati.

eBike in Festival a Misano: risultati

Italian Bike Festival si è chiuso con la presenza di 57mila visitatori, tra operatori del settore e appassionati delle due ruote e del cicloturismo, con un trend in crescita del 7,5% rispetto all’edizione 2023.

All’evento, organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, ospitato per la terza volta al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, in tre giorni sono stati protagonisti le aziende del settore bike con oltre 600 brand. L’Italian Bike Festival ha ampliato anche il proprio programma ospitando anche numerosi incontri con i grandi protagonisti del mondo cycling. Inoltre c’è stato spazio per convegni e 17 talk di approfondimento incentrati sul ciclismo slow.

«Un risultato oltre le aspettative quello registrato quest’anno. Che attesta sempre più IBF come l’evento di riferimento in Italia, e soprattutto in Europa, per gli appassionati, i buyer e gli operatori del settore. Attraverso il nostro evento, che è diventato in pochi anni un’importante realtà per i nostri espositori». Hanno dichiarato gli organizzatori di IBF. «Ricaduta positiva, anche in termini economici e di promozione, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, che è stato attraversato da migliaia di ciclisti e cicloturisti, di tutte le età, in occasione dei numerosi eventi diffusi, tra i quali il partecipatissimo palinsesto delle gare de “La Gialla Cycling”»

I dati danno ragione a Italian bike festival

A confortare lo sforzo organizzativo di Misano ci sono gli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio Compass: negli ultimi 12 mesi oltre due italiani su cinque l’hanno utilizzata anche solo saltuariamente, mentre uno su quattro ne fa un utilizzo regolare. Il 20% degli intervistati conosce e usa le eBike. Dal 2019 a oggi il giro d’affari delle due ruote a pedali è aumentato in Italia del 24%.

Seppure le vendite di biciclette abbiano subito un rallentamento nel 2023, il giro d’affari si è attestato su 2,6 miliardi di euro. L’anno prima era stato di 3,2 miliardi. Sono numeri importanti che significano anche posti di lavoro in tutta la filiera. Lo scorso anno in Italia si sono vendute circa 1,36 milioni le biciclette, 1 su 5 di queste sono eBike che hanno vista una crescita del 40% in cinque anni.

All’utilizzo quotidiano e funzionale alle necessità delle famiglie si affianca il mondo del cicloturismo. Un’attività che esiste da tanti anni, ma che proprio grazie alla pedalata assistita sta aumentando in modo esponenziale i suoi estimatori. Quello del cicloturismo è del resto un comparto economico che, stando ai dati del Rapporto Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche) 2022, si conferma in costante crescita, con oltre 30 milioni di presenze legate al mondo della due ruote e un indotto di oltre 4 miliardi di euro.

