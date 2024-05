Camion “puliti”: l’Italia vota contro la stretta europea

L’Italia vota contro il nuovo regolamento che riduce le emissioni di CO2 per i mezzi pesanti, camion e bus. Ha votato contro la direttiva “case green” e si è astenuta sul ban 2035 alle auto a benzina e diesel. Insomma, siamo contro la decarbonizzazione su tutti i fronti.

Con l’approvazione, da parte del Consiglio UE, del testo uscito dal Parlamento Europeo si è concluso ieri 13 maggio il percorso di approvazione del Regolamento che fissa le emissioni di CO2 dei veicoli industriali nell’Unione Europea. E traccia un percorso di progressiva riduzione dal prossimo anno fino al 2050, con la decarbonizzazione totale.

Italia in buona compagnia: Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca

Il testo è passato con ampia maggioranza: hanno votato contro solo Italia, Polonia e Slovacchia, mentre la Repubblica Ceca si è astenuta. Il primo obiettivo, che dovrà essere raggiunto nel 2025, è rimasto invariato a una riduzione del 15% per i veicoli industriali con massa complessiva superiore a 16 tonnellate.

Riduzione in tre tappe: emissioni giù del 90% entro il 2040. Verifica nel 2027

Seguiranno altre tre tappe, per tutti i veicoli pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, compresi di autobus privati. Questi i target:

-una riduzione delle emissioni del 45% a partire dal 2030 (valore aumentato rispetto al precedente 30%);

-una riduzione delle emissioni del 65% a partire dal 2035;

-la riduzione delle emissioni del 90% a partire dal 2040.

Per i nuovi bus cittadini è invece previsto un taglio delle emissioni del 90% entro il 2030, per poi raggiungere le emissioni zero entro il 2035. Gli autobus interurbani saranno esentati da questo obiettivo, rientrando in quelli generali.

Dopo questa votazione, il Regolamento dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione prima di entrare in vigore.

Come per le auto nel 2026, anche il testo sui veicoli pesanti prevede che l’efficacia e l’impatto del regolamento modificato saranno riesaminati dalla Commissione Europea nel 2027. La Commissione dovrà anche considerare la possibilità di elaborare una metodologia comune per la valutazione e la comunicazione dell‘intero ciclo di vita delle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi.

