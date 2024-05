Italia troppo cara anche nella ricarica a casa, non solo negli esosi rifornimenti alla colonnina. Lo rileva un’indagine di Switcher.ie, utilizzando dati Eurostat.

Italia troppo cara: siamo tra i peggiori in Europa (al solito), ecco i 10 Paesi più costosi

Secondo la ricerca, nel 2023 il costo medio di una ricarica completa nei 20 Paesi europei considerati è stato di 12,63 euro e di 3,78 euro per un viaggio su strada di 100 km. Con un aumento medio del 4,44% in tutta Europa, anche se costi e variazioni di prezzo variano notevolmente. L’Italia è il settimo il paese più caro in cui ricaricare un’auto elettrica nel proprio garage, con 19,63 euro per carica completa e costo di 5,87 euro per percorrere 100 km. I costi medi per rifornirsi di elettricità nel nostro Paese sono saliti del 10% nel 2023 rispetto al 2022, sempre stando alle rilevazioni di Switcher.ie. Mentre in tutta Europa la variazione media è stata del 4,4%, con differenze molto forti tra Paese e Paese (alcuni hanno avuto prezzi i calo). Peggio di noi fanno soprattutto Germania, Irlanda e Belgio, con i costi più alti, che raggiungono i 23,57 euro per una ricarica completa, come mostra la tabella in alto. Tra i Paesi considerati manca stranamente la Francia che, grazie al nucleare, vanta solitamente costi molto bassi.

C’è anche chi (come la Turchia) spende un sesto rispetto a noi…

Tutt’altra storia in mercati come Turchia, Kosovo e Bosnia Erzegovina, i tre più economici in assoluto in cui alimentare un’auto elettrica. Con una ricarica completa che costa a partire da 3,30 euro. Un sesto rispetto all’Italia, con una convenienza gigantesca anche rispetto al viaggiare a benzina o a gasolio. Tuttavia si tratta di Paesi in cui le auto a emissioni zero sono ancora poco diffuse, a causa dell’alto prezzo d’acquisto e del modesto reddito pro capite. Sempre secondo la ricarica di Switcher.ie, una ricarica completa in Europa costa il 5% del reddito settimanale netto (in media). E gli albanesi devono addirittura separarsi dal 12,9% delle loro entrate settimanali per ricaricare il loro veicolo elettrico. A differenza dei ben più fortunati islandesi che spendono solo l’1,3% della loro retribuzione settimanale per alimentare le loro auto. Consoliamoci pensando che il clima rigido non aiuta le performance delle batterie…