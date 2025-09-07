Italia svegliati: l’auto elettrica non la ferma più nessuno

L’Italia svegliati: smetti di guardarti l’ombelico e prendi atto di ciò che sta avvenendo nel resto del mondo, dove l’auto elettrica dilaga. In Cina nei primi sette mesi 2025 le vendite di auto alla spina hanno superato stabilmente il 50% del mercato. Perfino gli Stati Uniti del negazionista Trump viaggiano attorno al 10% di market share, doppiando il nostro mortificante 5%. E l’Europa nel suo complesso ci surclassa di oltre tre volte con il 17,4%. Possiamo pensare di chiuderci un una dorata autarchia fatta di petrolio e pistoni?

Il mercato auto americano vale sei volte e mezzo quello italiano. Vanta colossi centenari come Ford e GM, il pioniere della tecnologia elettrica Tesla e realtà emergenti come Rivian e Lucid Motors. Eppure il più prestigioso quotidiano americano, il New York Times, in un lungo editoriale pubblicato in agosto lancia un allarme. «L’America si impegni in una spinta a tutto campo – conclude – per ricostruire la produzione e le catene di approvvigionamento di livello mondiale (sulle auto elettriche n.d.r.), oppure le nostre case automobilistiche possono nascondersi dietro i dazi, continuare a produrre camion e SUV alimentati a benzina e svanire nell’irrilevanza».

L’editoriale è firmato da Michael Dunne (@dunne_insights), fondatore e amministratore delegato della società di consulenza per l’industria automobilistica Dunne Insights, nonchè autore di numerosi libri sullo strapotere della Cina nell’industria automotive del futuro.

Nessun Paese può chiamarsi fuori, tanto meno l’Italia

Potremmo riproporlo tale e quale, e a maggior ragione, per l’ Italia dove il blocco di interessi formato da forze politiche oggi al governo e quel che resta della nostra industria automobilistica cerca ancora di contrastare la diffusione dell’auto elettrica. Ma “la storia dà i brividi perchè nessuno la può fermare“, cantava De Gregori. Invece, scrive Dunne, «avremmo bisogno del coraggio di riconoscere quanto stiamo rimanendo indietro, scrollarci di dosso l’autocompiacimento e adottare uno sforzo urgente guidato dal governo – pensate a un Progetto Manhattan ma per le auto – per ripristinare la nostra competitività».

Nessun Paese, per quanto potente, può sottrarsi a una rivoluzione che già è inarrestabile poiché a cavalcarla è la Cina, ormai nuovo capofila dell’industria automobilistica globale. Vediamo i numeri

La Cina ha “scollinato” a quota 51%: cosa significa?

Nei primi sette mesi del 2025 le vendite globali di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono aumentate del 27%, toccando complessivamente 10,7 milioni di unità. Il 60,75% del totale, è in Cina. In particolare:

Cina: 6,5 milioni / +29%

Europa: 2,3 milioni / +30%

Nord America: 1 milione / +2%

Resto del mondo: 0,9 milioni / +42%

Tra gennaio e luglio 2025, la Cina ha registrato un tasso di penetrazione superiore al 50% per il terzo mese consecutivo, segno di un’adozione massiccia e inarrestabile. In gergo ciclistico, questo si chiama “scollinare”. Ovvero terminare la parte più dura del percorso e, superata la vetta, accelerare in discesa. Una svolta.

Il caso Norvegia: 4 anni soltanto per arrivare oltre il 90%

Molti analisti ricordano ciò che è avvenuto in Norvegia. Nel 2020 le vendite di veicoli elettrici raggiunsero una quota di mercato superiore al 50% e solo quattro anni dopo, nel 2024, erano già a oltre il 90%. Se qualcosa di analogo accadrà in Cina, dove CarNewsChina prevede un obiettivo del 55% per fine anno, l’onda d’urto sull’automotive mondiale sarà devastante. Già oggi:

La maggior parte dei veicoli elettrici (BEV e PHEV) del mondo sono costruiti e venduti in Cina.

(BEV e PHEV) del mondo sono costruiti e venduti in Cina. Nel 2024, la produzione mondiale di auto elettriche ha raggiunto circa 17 milioni di veicoli, di cui circa 12 milioni in Cina, ovvero oltre il 70% del totale mondiale .

. Circa 11 dei 12 milioni di veicoli elettrici sono stati venduti anche in Cina, il resto è stato esportato in altri mercati.

Il 10% del circolante è elettrico e alimenta un ecosistema sostenibile che va dalla rete di ricarica all’assistenza post vendita.

e alimenta un ecosistema sostenibile che va dalla rete di ricarica all’assistenza post vendita. Sono cinesi dieci dei principali venti produttori di auto elettriche. Sei sono nella Top Ten: BYD primo, Geely terzo, Wuling quarto, Xipeng settimo, Li Auto ottavo, LeapMotors nono ( leggi anche ).

dei produttori di auto elettriche. Sei sono nella Top Ten: primo, terzo, quarto, settimo, ottavo, nono ( ). L’imponente aumento delle fonti rinnovabili (la Cina da sola ha installato l’anno scorso più nuova capacità di generazione fotovoltaica ed eolica del resto del mondo messo assieme) rende sempre più pulito ed economico viaggiare in elettrico. Le vendite di auto elettriche in Cina sono aumentate nel primo semestre del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (8,4 punti in più di market share). E del 39,51% dal 2023 al 2024.

E altri Paese insospettabili (e di certo non tutti ricchi), in Estremo Oriente e in America Latina, hanno avuto performances ancora più spettacolari. Se guardiamo i consuntivi 2024 vediamo addirittura che l’Uzbekistan, la Turchia, il Canada e Cipro hanno fatto registrare un balzo in avanti superiore alla Cina.

Uno sguardo all’Europa e al resto del mondo