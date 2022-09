Italia in ritardo nell’industria dell’auto elettrica: EY lancia l’allarme

Italia in ritardo nell’industria dell’auto elettrica: la filiera stenta a convertirsi alla nuova tecnologia e gli investimenti languono. Così il nostro Paese è solo in dodicesima posizione, sui 14 maggiori mercati automobilistici del mondo, nello sviluppo della mobilità elettrica. E’ ancora insufficiente, poi, la dotazione di ricariche fast e ultra fast. Ha però uno dei migliori rapporti fra elettriche circolanti e numero di colonnine pubbliche.

Sono i risultati dell’ EV (Electric Vehicle) Country Readiness Index realizzato annualmente dalla società di consulenza globale EY. L’analisi prende in esame tre principali driver: l’offerta del mercato, la domanda da parte dei consumatori e la regolamentazione in vigore.

E’ la Cina il dominus dell’auto elettrica

I dati raccolti nel primo semestre 2022 confermano i trend della precedente rilevazione EY. La Cina mantiene la prima posizione. Consolida la sua leadership sia a livello manifatturiero che infrastrutturale. E il 51% dei consumatori intervistati è intenzionato ad acquistare un veicolo elettrico come prossima vettura.

In seconda posizione c’è la Norvegia, pioniera nell’e-mobility, ma penalizzata dall’assensa di una filiera produttiva.

Seguono Svezia, Germania e Regno Unito. Soprattutto in questi ultimi due Paesi, si osserva un impegno significativo per colmare il gap infrastrutturale ma anche manifatturiero. Quì è forte la spinta degli investimenti da parte dei più importanti OEM (produttori di apparecchiature originali) con, per esempio, oltre 10 stabilimenti per la produzione di batterie in cantiere. In fondo alla classifica si collocano Giappone, Canada e India. In fondo alla classifica si collocano Giappone, Canada e India.

L’Italia dell’auto elettrica è in chiaroscuro

Giovanni Passalacqua, Partner e Automotive Consulting Leader di EY in Italia, vede una situazione in chiaroscuro per l’Italia. «L’indagine EY _ commenta _fotografa un Paese che, nonostante le sfide che sta affrontando, sostiene lo sviluppo dell’e-mobility grazie a una serie di iniziative recentemente intraprese e può contare sull’impegno di tutto il settore nel rispondere ai bisogni del consumatore».

Secondo l’ indagine, solo per il 24% degli italiani la difficoltà legata alla ricarica di un veicolo elettrico influisce sull’acquisto. Un dato che è più basso rispetto ad altri paesi. «Tuttavia _ osserva Passalacqua _, il caro energia e la spinta inflazionistica potrebbero frenare lo sviluppo del mercato».

I suggerimenti dell’analista per sostenere e accelerare lo sviluppo nel medio-lungo termine riguardano la semplificazione normativa e la convergenza degli incentivi e degli investimenti pubblci con iniziative industriali esistenti e future sul territorio.

Sarà made in Italy solo il 18% del fatturato elettrico

Sullo scoring complessivo italiano incidono negativamente infatti il ritardo nella produzione in-house, sia per l’indotto sia per la produzione di veicoli elettrici. Una sola fabbrica ad oggi è attiva e solo due Giga-Factory sono in fase di costruzione.

Di conseguenza, nel periodo 2022-2026, a fronte di una quota del 66% di veicoli elettrici lanciati sul mercato italiano, solamente il 18% di questi verrà prodotto sul territorio nazionale. Altri fattori penalizzanti sono la bilancia energetica che vede circa il 15% di import di energia elettrica e una scarsa presenza di colonnine “fast-DC”.

Positivo è invece lo scoring italiano relativo al numero di veicoli elettrici rispetto ai charging point, che è in linea se non superiore alla ratio raccomandata di 10 veicoli per punto di ricarica (con una quota prevalente di punti AC a bassa potenza).

Ma non manca agli italiani la voglia di auto elettrica

I consumatori sono però ben disposti verso l’acquisto di un’auto elettrica, tanto che l’Italia si colloca al 7° posto nell’Indice EY in questo driver. La propensione all’acquisto di un veicolo elettrico è elevata (45%), anche se pochi sono disposti a rivolgersi alla fascia alta del mercato che rappresenta gran parte dell’offerta. Gli italiani, insomma, vorrebbero auto elettriche meno costose nei segmenti A e B .

Il contesto regolatorio vede l’Italia allineata alla maggior parte degli altri Paesi. Rimangono però alcune aree di miglioramento: lo snellimento delle procedure autorizzative per gli impianti di ricarica (vedi autostrade) e nuovi incentivi non monetari (ad esempio low-emission zone e vantaggi riservati a possessori di auto elettriche) come avviene in Norvegia, Cina e Germania.

L’ecosistema dell’e-mobility in generale è ancora in una fase di maturazione. Stanno aumentando gli accordi di collaborazione e acquisizioni tra player, guidati dalle grandi società energetiche.

Ciò spinge verso la “servitization”, ovvero il passaggio dalla vendita di un prodotto alla fornitura anche dei servizi ad esso collegati Un esempio riguarda le offerte “a

pacchetti” con taglie differenti di ricarica che a distanza di meno di un anno tutti i principali player di mercato hanno adottato. Oppure la creazione di pacchetti di servizio compresi all’interno dei contratti per luce/gas domestici.

