Italia e Spagna fanalini di coda nell’elettrico. In occasione di Automotive Towards 2035 (qui il video integrale), la società di consulenza BIP ha presentato dati e diagnosi sul mercato. Con sfide del settore dell’auto e della mobilità e stato delle infrastrutture di ricarica. Il ritmo di rinnovo del parco circolante in Italia è in costante rallentamento, con età media delle vetture di oltre 12 anni. Di qui la necessità di pianificare un ricambio sistematico, alla luce dell’impatto ambientale e dei target Zero Emission 2035.

Italia e Spagna fanalini di coda, BIP: “Il consumatore resta indeciso e restio al cambiamento”

Tale rinnovo è destinato a rallentare ulteriormente in considerazione della contrazione delle vendite. Secondo i dati presentati da BIP, occorreranno almeno tre anni prima di tornare ai livelli pre-crisi del 2019. L’Italia possiede solo l’1% di parco circolante elettrico (BEV+PHEV) ed è insieme alla Spagna fanalino di coda in Europa. Registrando una quota di mercato delle full electric inferiori al 4% nel primo semestre 2023, lontana dalla media dei principali Paesi EU del (15%). “Se la mobilità del futuro sarà sempre più elettrica“, spiega Fabrizio Arena, Partner di BIP Automotive & Mobility, “in linea con la direzione intrapresa dalla Comunità Europea ed i piani industriali dei principali OEM, occorrerà lavorare per creare la condizioni per supportarne lo sviluppo. Le case costruttrici da un lato e le utilities dall’altro stanno facendo la loro parte con investimenti consistenti in tecnologia, prodotti e infrastrutture. Ma quello che ancora manca è proprio il mercato, con un consumatore ancora indeciso e restio al cambiamento Nonostante gli incentivi messi a disposizione dal governo e di fatto non utilizzati.”

Ingallinera: “Filiera da riconvertire, non si ferma il vento con le mani” consumatori italiani lamentano le barriere all’acquisto causate dai prezzi delle vetture e dall’inadeguatezza (reale o percepita) dell’infrastruttura di ricarica. Quest’ultima, costituita da 45.000 punti di ricarica a giugno 2023, dovrebbe almeno triplicare nei prossimi 6-7 anni per supportare lo sviluppo dell’elettrico, secondo i target indicati anche dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima. La crescita dell’infrastruttura, tuttavia, procede speditamente e l’incremento dell’ultimo semestre fa ben sperare con quasi 8.500 punti di ricarica realizzati in Italia. Una progressione che, se confermata nei prossimi anni, porterebbe ad oltre 170.000 punti di ricarica rilasciati entro il 2030. “E poi c’è la filiera dell’auto che, secondo Anfia, genera in Italia un fatturato di oltre 90 miliardi di euro (oltre il 9% del fatturato della manifattura e il 5% del Pil italiano). Con un numero di imprese intorno alle 5.200, quasi 270 mila addetti coinvolti direttamente o indirettamente (il 7% degli occupati dell’intero settore manifatturiero italiano). Filiera certamente da tutelare”, secondo Andrea Ingallinera, Global Head della Divisione Automotive & Mobility di BIP,. “Ma anche da riconvertire e indirizzare per prevenire il disallineamento con l’evoluzione dell’industry. Non si ferma il vento con le mani”.