Italia contro l’elettrico? “Andranno tutti in Croazia…”

Italia contro l’elettrico in un’Europa che invece ha ormai scelto le auto a batterie? Alessandro non vede problemi solo per la nostra industria…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Italia contro? Pericoli anche per il turismo

“Se l’Europa cambia e noi NO che cosa succede ? Immaginiamo ?un’Europa elettrificata e un’Italia ferma al palo con elettrificazione. Mi porgo una domanda e la giro anche a Voi. E il turismo straniero come farà a ricaricare le proprie auto? Non c’è solo l’indotto delle aziende meccaniche a rischio, ma anche quello del turismo. Se non abbiamo possibilità di offrire ricariche alle auto straniere… andranno tutti in Croazia!!! Sono favorevole all’elettrico, ma non disdegno il GPL. Grazie“. Alessandro Pisoni

Le ricariche ci sono, è il resto che manca…

Risposta. Per fortuna la rete di ricarica si sta facendo, a prescindere dalla scarsa simpatia dei nostri governi per le auto elettriche. Come dimostrano i rilevamenti di Motus-e, riassunti nella cartina a fianco. Volenti o (spesso) nolenti, in Europa ci stiamo e i grandi network internazionali ragionano ormai in un’ottica continentale. Anche grazie ad alleanze, come quella tra Enel e Volkswagen che ha dato luce alla rete ad alta potenza di Ewiva. Il problema, secondo noi, è più legato agli insediamenti produttivi, che stanno andando ovunque in Europa tranne che qui. Del resto quale investitore punterebbe su un Paese apertamente diffidente nei confronti dell’elettrico?’ La stessa Stellantis entro l’anno attiverà in Francia a Douvrin la sua prima gigafactory europea per la produzione di batterie. Un impianto analogo è in programma anche nell’ex Fiat di Termoli, ma con tempi al momento imprevedibili. L’Italia è fatta così: si arrocca sull’esistente e si rifiuta di scommettere sul futuro. I nostri vicini, francesi e tedeschi in primis, lo fanno e ne raccolgono i frutti.