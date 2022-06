Italia cenerentola per ricariche? I numeri dicono altro

Italia cenerentola per numero di ricariche? i numeri elaborati dall’Associazione europea dei produttori di auto, ACEA, dicono tutt’altro. Eccoli, siamo nella Top5.

Italia cenerentola? No, non siamo messi male…

Non siamo ai livelli dei Paesi del Nord Europa (Olanda e Germania in particolare), ma siamo comunque in buona posizione nelle classifiche continentali. Anzi, in ottima posizione, se consideriamo che il parco circolante in Italia è molto più ristretto, visto che di auto elettriche da noi se ne vendono ancora poche. Il vero problema non è nel numero assoluto delle ricariche, ma nella distribuzione territoriale e nelle caratteristiche delle colonnine. Troppo concentrate al centro-nord e ancora in larga parte in AC, a bassa potenza, con tempi di sosta per rifornire molto lunghi. Ma nella classifica assoluta per punti di ricarica siamo al 5° posto, oltre quota 23.500. Certo: realtà come l’Olanda (90.000 caricabatterie) e la Germania (60.000 ) sono ben distanti e da sole coprono la metà di tutte le ricariche installate in Europa. Ma le criticità vere sono altrove, in particolare nell’Europa dell’Est. Ad esempio, un paese come la Romania, circa sei volte più grande dell’Olanda, ha solo lo 0,4% di tutti i punti di ricarica dell’UE. E poi c’è il caso limite di Cipro, che ha appena 57 punti di ricarica in tutto.

I produttori di auto: 307 mila ricariche nella UE non bastano

Secondo l’ACEA, sebbene negli ultimi 5 anni si sia registrato un aumento del 180% dei punti di ricarica nella UE, “il numero totale (307.000) è assai inferiore a quanto richiesto. Per raggiungere gli obiettivi di CO2, le vendite di veicoli elettrici dovranno aumentare massicciamente in tutti i Paesi. Uno studio recente mostra che entro il 2030 sarebbero necessari fino a 6,8 milioni di punti di ricarica pubblici per raggiungere la riduzione del 55% di CO2 proposta per le auto, Il che significa che dobbiamo vedere una crescita di oltre 22 volte in meno di 10 anni“. Il regolamento sulle infrastrutture dei combustibili alternativi (AFIR), proposto dalla Commissione UE, ha lo scopo di affrontare la situazione. Tuttavia, “il suo livello di ambizione è del tutto insufficiente“, accusa l’ACEA.”Mentre alcuni paesi stanno andando avanti quando si tratta di implementazione delle infrastrutture, la maggior parte è in ritardo“.

