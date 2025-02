Italia bocciata in ricarica da Automotive News

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Italia bocciata in ricarica da una testata di riferimento come Automotive News: esiti impietosi da un test da Monaco a Venezia e ritorno con una Volvo Ex30.

Italia bocciata in ricarica: “La carta di credito non l’accettano e anche le app…”

Ad essere sotto esame era il Suv elettrico svedese, ma il viaggio, più di mille km tra andata e ritorno, è stata anche l’occasione per testare le ricariche nei tre Paesi attraversati: Germania, Austria e Italia.”Non c’è stato un momento durante il viaggio sulle autostrade in Austria o in Germania in cui ci si sia preoccupati di rimanere senza energia o di non riuscire a trovare un caricabatterie“, scrive il giornalista di Automotive News. “In Italia non è stato così…Ricaricare la batteria in Germania e in Austria è stato un gioco da ragazzi. Inserisci, striscia una carta di credito, addebita, paga e vai. In Italia è stato un incubo. Le app non funzionavano. Le carte di credito non funzionavano…Tre tentativi, tre fallimenti. Tutte queste stazioni di ricarica in Italia funzionavano, ma nessuna era progettata per accettare semplicemente una carta di credito, cosa comune in Germania e Austria”. Morale della favola: il gironalista ha dovuto ricaricare da una presa domestica, con tempi biblici.

Rifornimenti facili o i turisti stranieri se ne andranno altrove

Come si può vedere dalle immagini pubblicate, due delle tre colonnine appartenevano ai due maggiori circuiti italiani, Enel X e Eni Plenitude (ex Be Charge). Il giornalista ha condiviso anche tempi, costi e potenze delle ricariche effettuate. Vicino a Salisburgo, ha speso 0,79 euro/kWh per un rifornimento che ha richiesto 33 minuti per portare la batteria dal 55% al 90%, con picchi di 78 kW. A Spittal, sempre in Austria, il prezzo è stato più alto, 0,88 euro/kWh più una commissione di blocco di 2 euro per aver tenuto l’EX30 sul caricabatterie per 35 minuti. Che morale trarre da test come questi? Che non avere ricariche semplici da usare rischiano di essere un boomerang anche per il turismo del nostro Paese. Nel Nord Europa l’auto elettrica è molto più diffusa che da noi, ma chi la possiede sceglie le destinazioni anche in base alla facilità di rifornire. Se dev’essere un “nightmare“, un incubo, termine usato da Automotive News, se ne va altrove.

