Italia a tutto gas: ecco il piano Cingolani-Giorgetti

Italia a tutto gas: si punta al raddoppio delle estrazioni

Un raddoppio a cui, secondo i due ministri, si può arrivare senza fare fare nulla. Ma semplicemente investendo nella manutenzione e nello sfruttamento di giacimenti già attivi. Ne sono convinti il responsabile della Transizione ecologica Roberto Cingolani, e quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Vogliono rimuovere gli ostacoli burocratici, politici ed economici che bloccano gli investimenti delle compagnie petrolifere. Si parla di 1-1,15 miliardi di investimenti che potrebbero portare al raddoppio dell’estrazione di gas dagli attuali 3,5 a 7-8 miliardi di metri cubi. Di questi, 4 miliardi sarebbero garantiti da semplici attività di manutenzione ed il resto da attività di potenziamento di pozzi già attivi. Attualmente, l’Italia consuma circa 70 miliardi di metri cubi l’anno ed una maggior produzione nell’ordine di 7-8 miliardi potrebbe garantire almeno un 10% degli approvvigionamenti. Senza aumentare le esportazioni.

Esulta Federpetroli: “Accolti i nostri appelli, il metano c’è “

Il piano piace alle compagnie petrolifere, che sui dicono pronte a fare la loro parte e sollecitano la definizione di una Strategia Energetica Nazionale (SEN). “Iniziamo a vedere un’apertura sulle immense possibilità di sfruttamento delle risorse energetiche italiane ed i nostri appelli diventano concretezza. Siamo ben felici che la politica abbia considerato le nostre proposte“, commenta il presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia. “La nostra politica industriale non è di inquinare o di essere contro le energie alternative. Anzi, l’obiettivo è una Transizione Energetica chiara e definita che possa essere fonte di un mix in Italia composto da tutte le energie disponibili. L’Italia è ricca di pozzi ad olio e gas già perforati che attendono le autorizzazioni (Onshore ed Offshore) per essere messi in produzione. Abbiamo disponibilità notevoli di metano ed olio nei nostri mari. Lo stallo autorizzativo è un suicidio per famiglie e aziende, considerati i forti rincari dell’energia che il mercato internazionale sta generando“.

SECONDO NOI. Tutta l’Europa, Germania in testa, punta con decisione sulle rinnovabili, l’Italia ha in testa solo gas e petrolio. Non a caso il ministro Cingolani è stato premiato come “Uomo dell’anno“ dalla Staffetta Quotidiana, da sempre vicina ai petrolieri. E fa una certa impressione leggere che c’è una maggiore attenzione alle fonti alternative da parte del presidente di Federpetroli che dei due ministri “competenti”…

