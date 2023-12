Italia a carbone nella letterina di Natale. O almeno così la immagine Mauro, un lettore che, di buon mattino il 25/12 ci ha fatto avere queste poche righe. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Italia a carbone, “è una transizione ecologica al contrario” l’auto elettrica?

“Buongiorno a tutti, vi chiedo come fare ad essere così convinti delle auto elettriche se la corrente per ricaricare le batterie viene ancora prodotta con il carbone. Questa è una transizione ecologica al contrario“. Mauro De Angelis

È una bufala smentita dai dati ufficiali, eppure…

Risponde Mauro Tedeschini. Diciamo subito che viene qualche perplessità nel vedere che c’è chi si prende la briga di scriverti alle 7 e 37 della festa più sentita dell’anno per condividere questi concetti. Questo signor De Angelis esiste davvero o, come molti lettori sosterranno, è il solito troll prezzolato? Comunque sia, il concetto espresso in quelle tre righe è una falsità che però, a forza di essere spinta sui social da mani sapienti, è diventata ormai una realtà incontrovertibile. “L’auto elettrica è un autogol perché l’energia si fa col carbone“. E quindi, facendo bene i conti, si inquina di più che viaggiando a benzina. Vorremmo ribadire una volta per tutte che è una menzogna, smentita mese dopo mese dai dati ufficiali. Prendiamo l’ultimo rilevamento, relativo a novembre. In Italia si sono consumati 25,3 miliardi di kWh e le sole rinnovabili hanno coperto il 40,9%. Il 17,9% è poi arrivato dall’estero e si sale quindi al 58,8%.

Italia a carbone? C’è un calo del 65% anche a novembre. E i consumi delle EV…

Il resto, il 41,2%, è arriva da produzione italiana non rinnovabile, in gran parte da gas. Il carbone ne rappresenta solo una piccola parte ed è in via di progressiva dismissione. Terna stessa ci informa che “è in flessione la produzione da fonte termica (-21,8%), con in particolare un calo del 65% del carbone“. Carbone che, come detto più volte, fu rimesso in gioco nei momenti di maggior apprensione legati alla guerra in Ucraina. Ma l’italiano medio se ne fotte dei dati ufficiali: si informa sui social, dove mani sapienti gli fanno credere l’inverosimile. Il guaio è che spesso anche la politica si abbevera alle stesse fonti distorte e prende le decisioni in base a quel che gira nella pancia invece che nella testa. Così è anche per un’altra convinzione ormai cristallizzata: non abbiamo l’energia sufficiente per i consumi delle auto a batterie. In giro qualche centinaio di migliaia di auto, tra elettriche e plug-in c’è, ma nei primi 11 mesi del 2023, la richiesta cumulata di elettricità in Italia è in calo del 2,8%. Eppure…

