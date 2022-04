Isole nella corrente: Astypalea, paradiso delle VW elettriche

Isole nella corrente: prosegue l’elettrificazione di Astypalea, dove il Gruppo Volkswagen sta realizzando un progetto-pilota con mezzi a emissioni zero.

Isole nella corrente: prime consegne di EV a privati

Le autorità locali utilizzano veicoli elettrici VW già dallo scorso anno. Ora la Casa tedesca ha consegnato le prime EV a clienti privati. Una ID.3 Pure è stata ritirata dal nuovo proprietario in un luogo evocativo come i mulini a vento di Chora, il capoluogo di Astypalea. Altre consegne hanno riguardato la ID.4 e la e-Up, oltre a due ruote come il Seat MÓ eScooter 125. Tutto rientra nel progetto Smart & Sustainable Island, iniziativa di Volkswagen e della Repubblica Ellenica. Nei prossimi anni Astypalea sarà convertita in un’isola dove la mobilità sarà smart e sostenibile e il sistema energetico completamente rinnovabile. Thanos Papagiannis, primo cliente, privato, ha sostituito con la ID.3 una vecchia Golf 3: “L’elettrico è perfetto per Astypalea. Le distanze sono brevi, il consumo di energia è basso e la rete di ricarica è ora ben sviluppata. Spero di ispirare altri a seguire questa strada“.

In estate via allo sharing per i turisti

Il prossimo passo del progetto arriverà in estate: VW lancerà servizi di mobilità elettrica insieme alle aziende locali. Il ride sharing e il vehicle sharing, in particolare, sono progettati per ridurre il numero di veicoli sull’isola. E convincere i turisti a non arrivare con la propria auto. Di recente, poi, l’importatore Volkswagen per la Grecia, Kosmocar, e il Comune di Chora hanno lanciato un’iniziativa di riciclaggio con per liberare l’isola dai veicoli di scarto. Moto, auto e camion rotti vengono spesso abbandonati. La campagna di riciclaggio ha lo scopo di eliminare l’impatto ambientale e allo stesso tempo rendere l’isola ancora più bella. I veicoli, raccolti da volontari, vengono portati in nave ad Atene e qui riciclati professionalmente.

SECONDO NOI. Rilanciamo la domanda che già ponemmo due anni fa, quando il progetto fu annunciato: perché non in un’isola italiana? Esperienze di questo tipo stanno nascendo in Spagna, Portogallo, Grecia…Da noi tutta l’attenzione è sul gas, con un ministro della Transizione ecologica che non vuol sentir parlare d’altro. Mah…

