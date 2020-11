Isola greca a emissioni zero (con VW): noi cosa aspettiamo?

Astypalea offre le condizioni ideali per questo progetto. Innanzitutto l’isola parte da zero e compie così una completa trasformazione in termini di mobilità. In secondo luogo, offre un’area chiaramente definita e chiusa, senza fattori limitanti che non possono essere gestiti. Ha anche le dimensioni giuste per testare i sistemi di trasporto in modo efficiente. E infine: gli abitanti dell’isola greca si sono mostrati molto convinti dell’idea fin dall’inizio. Quanto al gruppo Volkswagen, sta portando l’intera gamma delle sue future tecnologie nell’isola, attingendo all’esperienza dei suoi marchi. Il marchio Volkswagen fornisce le vetture: oltre alla piccola e-Up, ci saranno i nuovi modelli ID.3 e ID.4. Volkswagen Veicoli Commerciali contribuisce con i veicoli commerciali.