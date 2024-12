Iseo: primo lago con 2 traghetti elettrici in servizio

Al Lago d’Iseo debutta, finalmente, il trasporto passeggeri a zero emissioni. Sono già in acqua due catamarani che ospitano fino a 140 persone. Bene, bravi, bis mentre nel resto d’Italia c’è poco ibrido e troppi traghetti inquinanti.

I traghetti full electric da 140 passeggeri sono made in Germania

Lo abbiamo scritto tempo fa (leggi qui) che la produzione dei traghetti dell’Iseo è tedesca. In Italia nel trasporto passeggeri emerge solo GardaSolar con il suo ebus. Ma siamo su minori dimensioni. I cantieri italiani sono indietro. A Torino per esempio si è aggiudicata il bando un’azienda finlandese.

Eppure cresce la domanda di navigazione pulita. Pensiamo ai bandi del lago Ceresio e di Ravenna. Peccato però l’assenza di Venezia che potrebbe diventare un laboratorio mondiale della navigazione a basse emissioni.

Vediamo le specifiche dei due catamarani varati da Stralsunder Ostseestaal GmbH & Co. KG e la sua divisione Ampereship e consegnati, ad Autorità di Bacino dei Laghi Iseo, Endine e Moro, ente regolatore della società di trasporto Navigazione Lago d’Iseo s.r.l. I due catamarani sono Sale Marasino II e Sarnico. Sono lunghi 26,32 metri e larghi 6,60 e sono equipaggiati con due propulsori elettrici azimutali da 100 kW ciascuno. Impressionante la capacità delle batterie: 750 kWh.

Ricarica da terra, ma c’è pure un impianto fotovoltaico che copre il 75% del ponte di coperta

Le batterie vengono ricaricate principalmente tramite alimentazione da terra. Ma c’è pure l’impianto fotovoltaico installato sul ponte di coperta con una capacità di 14 kWp e in funzione sia con la nave in sosta sia con la nave in esercizio.

Il 75% della superficie del ponte di coperta è equipaggiato con pannelli fotovoltaici. I catamarani sono realizzati in alluminio, hanno una portata di 140 passeggeri e sono ottimizzati per raggiungere una velocità di crociera pari a 17 km/h (poco più di 9 nodi) e una velocità massima di oltre 22 (sopra gli 11 nodi).

Le navi sono state costruite nello stabilimento Ostseestaal di Stralsund sotto la direzione tecnica di Ampereship, la divisione di Ostseestaal specializzata in navi elettriche.

La costruzione e la consegna è stata “a blocchi” con successivo assemblaggio in Italia. Evidente il risparmio sui tempi di consegna. Debutto in Italia, ma il cantiere tedesco ha anche consegnato nella vicina Svizzera tre imbarcazioni elettriche. Ne abbiamo scritto qui.

Da Ampereship, il cantiere ha realizzato tante unità ora in servizio in diversi Paesi, sono convinti della transizione all’elettrico. «Ha senso optare per alternative a emissioni zero grazie a tecnologie che riducono i tempi, i costi e l’impatto ambientale in fase di esercizio».

L’inizio della navigazione green con una imbarcazione ibrida: Pedrone

Non si possono non citare i protagonisti politici di questa iniziativa, lodevole per aver voluto investire per primi sulla propulsione elettrica. Una scelta non semplice di questi tempi.

A iniziare dall’ingegnere Giuseppe Faccanoni ora in uscita ma dopo quasi venticinque anni di direzione, i primi diciannove da Autorità di Bacino dei Laghi Iseo, Endine e Moro e gli ultimi cinque in Navigazione Lago d’Iseo.

Nella cerimonia il direttore di esercizio Emiliano Zampoleri lo ha ringraziato, a nome della società, con una targa che riproduce Predore, la prima diesel-elettrica che ha solcato le acque del Sebino. Il primo passo verso le emissioni zero.

Alessio Rinaldi, presidente di Autorità di Bacino del Laghi d’Iseo, Endine e Moro, l’ente che ha commissionato le navi, ha detto: «Sul lago d’Iseo la svolta green continua nel segno di un trasporto sempre più rispettoso dell’ambiente».

Chi ha messo i soldi? «Ringrazio Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture che hanno finanziato con 9,4 milioni e hanno permesso la realizzazione contestuale dei due catamarani, le prime navi elettriche a svolgere un servizio pubblico di linea su un lago italiano». Un gran successo.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –